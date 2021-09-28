Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Günün maç programı: 28 Eylül 2021 Şampiyonlar Ligi (ŞL) Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 28.9.2021 10:44 Son Güncelleme: 28.9.2021 10:44

Günün maç programı: 28 Eylül 2021 Şampiyonlar Ligi (ŞL) Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?

Günün maç programı: 28 Eylül 2021 Şampiyonlar Ligi ŞL Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?

Binlerce futbolsever bugün sabah saatleriyle beraber bugün gerçekleşecek heyecan verici karşılaşmaları “Şampiyonlar Ligi’nde Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?” soruları ile araştırmaya başladı. Exxen üzerinden yayınlanacak olan maçları naklen seyretmek isteyen sporseverler için bugüne ilişkin maç saatlerini bir araya topladı. Peki, 28 Eylül bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte Şampiyonlar Ligi (ŞL) günün maç programı...

Şampiyonlar Ligi heyecanı bugün oynanacak maçlarla beraber devam ediyor. Binlerce futbolsever bu noktada "Şampiyonlar Ligi'nde Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?" sorularını gündeme taşıdı. Bilindiği üzere Şampiyonlar Ligi maçlarının yayını Exxen Tv üzerinden yapılıyor. Maçları izlemek isteyen kişiler bu noktada günün maç programı araştırmasına çıktı. 28 Eylül bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte günün maçları ve detaylar...

Bugün hangi maçlar var ve saat kaçta? 14 Eylül 2021 Şampiyonlar Ligi ŞL maçları belli oldu!

28 EYLÜL SALI GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

13.00 ElazığSpor-Arnavutköy Belediye A Spor

15.30 Edirnespor-Çatalcaspor A Spor

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18.00 İçel-Düzcespor A Spor

19.45 Ajax-Beşiktaş Exxen

19.45 Shakhtar Donetsk-Inter Exxen

22.00 Milan-Atletico Madrid Exxen

22.00 Dortmund-Sporting Lisbon Exxen

22.00 PSG-Manchester City Exxen

22.00 Leipzig-Club Brugge Exxen

22.00 Real Madrid-Sheriff Exxen

22.00 Porto-Liverpool Exxen

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Günün maç programı: 28 Eylül 2021 Şampiyonlar Ligi (ŞL) Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
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