Günün maç programı: 28 Eylül 2021 Şampiyonlar Ligi (ŞL) Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi heyecanı bugün oynanacak maçlarla beraber devam ediyor. Binlerce futbolsever bu noktada "Şampiyonlar Ligi'nde Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?" sorularını gündeme taşıdı. Bilindiği üzere Şampiyonlar Ligi maçlarının yayını Exxen Tv üzerinden yapılıyor. Maçları izlemek isteyen kişiler bu noktada günün maç programı araştırmasına çıktı. 28 Eylül bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte günün maçları ve detaylar...