Günün maç programı: 28 Eylül 2021 Şampiyonlar Ligi (ŞL) Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi heyecanı bugün oynanacak maçlarla beraber devam ediyor. Binlerce futbolsever bu noktada "Şampiyonlar Ligi'nde Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?" sorularını gündeme taşıdı. Bilindiği üzere Şampiyonlar Ligi maçlarının yayını Exxen Tv üzerinden yapılıyor. Maçları izlemek isteyen kişiler bu noktada günün maç programı araştırmasına çıktı. 28 Eylül bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte günün maçları ve detaylar...
28 EYLÜL SALI GÜNÜN MAÇ PROGRAMI
13.00 ElazığSpor-Arnavutköy Belediye A Spor
15.30 Edirnespor-Çatalcaspor A Spor
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Bitexen
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18.00 İçel-Düzcespor A Spor
19.45 Ajax-Beşiktaş Exxen
19.45 Shakhtar Donetsk-Inter Exxen
22.00 Milan-Atletico Madrid Exxen
22.00 Dortmund-Sporting Lisbon Exxen
22.00 PSG-Manchester City Exxen
22.00 Leipzig-Club Brugge Exxen
22.00 Real Madrid-Sheriff Exxen
22.00 Porto-Liverpool Exxen