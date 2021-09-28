Canlı rakamlar ile altın fiyatları verileri 28 Eylül Salı: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları ile ilgili rakamlar merak ediliyor. Hem hediye amaçlı hem de yatırım amacıyla kullanılan sarı metal alış ve satış verileri araştırılırken inişli çıkışlı grafiği nedeniyle önemli konu başlıkları arasında yerini alıyor. Bugün canlı rakamlara göre; çeyrek altın 808 liradan işlem görürken yarım altın ise bin 615 liradan işlem görmektedir. İşte altın fiyatları alış ve satış verileri 28 Eylül 2021 Salı.