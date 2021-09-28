Cristiano Ronaldo devreye girdi penaltı krizi çözüldü! Bundan sonra...

CONTE İLE RONALDO İNGİLTERE'DE YENİDEN BULUŞABİLİR!
İngiliz basınında çıkan haberlere göre Antonio Conte, Manchester United'ın başına geçmeye sıcak bakıyor.
Norveçli teknik adam ilk yarının sonuna kadar takımı şampiyonluk potasında tutamazsa Old Trafford'ta yeni bir macera başlayabilir.
RONALDO DEVREYE GİRDİ PENALTI KRİZİ ÇÖZÜLÜYOR!
Cristiano Ronaldo gelmeden önce takımın penaltıcısı olan Bruno Fernandes, Aston Villa karşısında son dakikada penaltıyı kaçırarak takımının ligde ilk kez mağlup olmasına neden oldu.
Vatandaşı Bruno Fernandes'ten topu istemeyen Ronaldo'nun bir sonraki atışta topun başına geleceği ifade edildi.
The Sun'un haberine göre Bruno Fernandes'in kaçırdığı penaltı sonrasında Manchester United'ta artık penaltıları Cristiano Ronaldo atacak.