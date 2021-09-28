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Giriş Tarihi: 28.9.2021 08:45 Son Güncelleme: 28.9.2021 08:45

Cristiano Ronaldo devreye girdi penaltı krizi çözüldü! Bundan sonra...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Cristiano Ronaldo devreye girdi penaltı krizi çözüldü! Bundan sonra...

Uzun yıllar sonra Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo, oynadığı üç maçta dört gol atmayı başarmıştı. Portekizli yıldız ilk kez Cumartesi günü oynanan Aston Villa maçında fileleri sarsamadı. Maçın son dakikasında kazanılan penaltıyı Ronaldo'ya vermeyen Bruno Fernandes, atışı dışarı atmıştı.

Hem penaltı konusunda hem de takım içindeki bütünlüğü sağlayamadığı gerekçesiyle çok eleştirilen Ole Gunnar Solskjær'in koltuğu da sallanıyor. Daha önce Premier Lig'de Chelsea'yi şampiyon yapan Antonio Conte ismi gündemde. Conte, geçen sezon Ronaldo Juventus'ta forma giyerken Inter'i şampiyon yapmıştı.

CONTE İLE RONALDO İNGİLTERE'DE YENİDEN BULUŞABİLİR!

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Antonio Conte, Manchester United'ın başına geçmeye sıcak bakıyor.

Norveçli teknik adam ilk yarının sonuna kadar takımı şampiyonluk potasında tutamazsa Old Trafford'ta yeni bir macera başlayabilir.

RONALDO DEVREYE GİRDİ PENALTI KRİZİ ÇÖZÜLÜYOR!

Cristiano Ronaldo gelmeden önce takımın penaltıcısı olan Bruno Fernandes, Aston Villa karşısında son dakikada penaltıyı kaçırarak takımının ligde ilk kez mağlup olmasına neden oldu.

Vatandaşı Bruno Fernandes'ten topu istemeyen Ronaldo'nun bir sonraki atışta topun başına geleceği ifade edildi.

The Sun'un haberine göre Bruno Fernandes'in kaçırdığı penaltı sonrasında Manchester United'ta artık penaltıları Cristiano Ronaldo atacak.

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Cristiano Ronaldo devreye girdi penaltı krizi çözüldü! Bundan sonra...
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