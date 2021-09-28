Okulların yüz yüze eğitim formatıyla açılmasının ardından veliler, öğrenciler ve eğitimciler Koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında önlemlerini aldı. Okulların online eğitime geçme ihtimali merak edilirken, Milli Eğitim Bakanlığı bunun söz konusu olmadığını, ders saatlerinin ve günlerinin düzenleneceğini duyurdu. Açıklamayla ilgili araştırılan veli ve öğrenciler ders süreleri değişti mi, ders saatleri kısaltıldı mı, kaç dakika oldu sorularının yanıtı haberimizde. Bu yıl dersler 30 dakika mı olacak? İşte son açıklamalar.

OKULLAR KAPANACAK MI?

Okulların kapanması ve yüz yüze eğitime ara verilmesi ihtimali, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarla ortadan kaldırıldı. Bakanlıklar, eğitim-öğretimin sekteye uğramaması için yüz yüze eğitimin sürdürüleceğini kesin bir biçimde ilan etti.