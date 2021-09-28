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Giriş Tarihi: 28.9.2021 08:58 Son Güncelleme: 28.9.2021 08:58

Devleri peşine takmıştı... Morutan yüzleri güldürmeye devam ediyor

Devleri peşine takmıştı... Morutan yüzleri güldürmeye devam ediyor

Galatasaray'ın Pazar akşamı evinde Göztepe'yi ağırladığı maçta sahneye çıkan ve takımına galibiyeti getiren Olimpiu Morutan performansıyla alkış almaya devam ediyor. Geçen sezon Inter, Valencia gibi takımların listesine giren Morutan'ın transferi zaman almıştı.

Göztepe maçının kahramanlarından Morutan'ın transferi uzun bir süre alırken, Rumen futbolcu da performansı ile ne kadar doğru bir adım atıldığını gösterdi.

22 yaşındaki hücum oyuncusu, geçtiğimiz sezonun devre arasında İtalya'dan İnter, İspanya'dan Valencia, Almanya'dan Leverkusen ve Hoffenheim gibi ekiplerin listesine girerken Steau Bükreş'in 20 milyon Euro istemesi ile herkes geri adım attı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Jazira'nın 10 milyon Euro'luk teklifi de geri çevrildi. Bu sezonun başında G.Saray'dan da yüksek fiyat isteyen S.Bükreş Başkanı Becali, istediği tekliflere ulaşamayınca 3.5 milyon Euro artı bonuslara razı oldu.

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Devleri peşine takmıştı... Morutan yüzleri güldürmeye devam ediyor
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