Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Akıllardan silinmeyen bir sezon finali ile ekranlara ara veren dizinin 200. yeni bölümü merak konusu oldu. Dizinin hayranları, EDHO ne zaman başlıyor sorusuna sık sık yanıt arıyor. Salı gününün gelmesi ile beraber EDHO bu akşam var mı konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı.
Herkesin hatırlayacağı gibi, sezon finalinde yaşananlar herkesi şoke etmişti. Bu noktada, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu ne zaman başlıyor ve 200. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı konusuyla ilgili araştırmalar yoğunluk gösteriyor. Peki, ATV'nin reyting rekortmeni dizisi EDHO ne zaman başlıyor, bu hafta yeni bölüm var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. yeni bölüm bugün yayınlanacak mı?
İşte, EDHO yeni sezon hakkında son gelişmeler
ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali vermesinin üzerinden yaklaşık olarak 3 ay geçti. Şimdi ise gözler yeni sezona çevrildi.
EDHO'nun yeni sezon tarihi henüz belli olmadı.
Sevilen dizinin Ekim ayının ilk ya da ikinci haftası itibarı ile ekranlara geri dönmesi bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon tarihi ve fragmanı belli olduğunda haberimizden ulaşabilirsiniz.
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Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır.
Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.
Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlık içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.