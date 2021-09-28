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Giriş Tarihi: 28.9.2021 11:19

EXXEN TV (Şampiyonlar Ligi maçları) canlı izle ekranı | EXXEN canlı yayın kesintisiz izle

EXXEN TV Şampiyonlar Ligi maçları canlı izle ekranı | EXXEN canlı yayın kesintisiz izle

EXXEN Tv canlı izle ekranı, Şampiyonlar Ligi maç yayını nedeniyle bugün de binlerce kişinin gündemine geliyor. Futbolseverler, bir süredir bu dijital yayın platformuna büyük ilgi gösteriyor. Belirli bir ücret karşılığında üye olunarak maç yayınları naklen takip edilebiliyor. Akşam yayınlanacak olan maçlar nedeniyle EXXEN TV (Şampiyonlar Ligi maçları) canlı izle ekranı araştırması hız kazandı. İşte konuya ilişkin detaylar ile EXXEN canlı yayın izle ekranı ve tüm detaylar...

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi grup maçlarının yayın anlaşmasının sağlanmasıyla beraber ilgiyi üzerine çeken dijital yayın platformu, EXXEN canlı izle erkanı ile araştırma konusu haline geliyor. Bu akşam ekranlara gelecek maçları naklen takip etmek isteyen vatandaşlar üyelik işlemlerini belirli bir ücret karşılığında tamamlayarak EXXEN canlı yayın izle ekranına ulaşabiliyor. İşte 28 Eylül Şampiyonlar Ligi maçları ile EXXEN Tv canlı izle ekranı ve tüm detaylar...

Exxen açıldı! EXXEN üyelik ücreti ne kadar, kaç TL? Acun’un yeni dizi ve içerik platformu için abonelik işlemi

EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.

https://www.exxen.com/tr

EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ İÇİN İKİ FARKLI OPSİYON

Acun'un "Çok iddialı bir platformla geliyoruz" diyerek detaylarını duyurduğu Exxen platformu 1 Ocak'ta açılmıştı. İşte Üyelik ücreti, diziler ve üyelik seçenekleri...

EXXEN ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen'de iki farklı üyelik seçeneği bulunuyor. Reklamlı olarak içerikleri izlemek için üyelik ücreti aylık 9.90 iken, reklamsız olarak içeriklere erişebileceğiniz üyelik seçeneği 19.90 TL. Spor paketi ise aylık 24.90 TL şeklinde fiyatlanıyor.

Exxen TV nasıl üye olunur?

Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.

Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.

Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.

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EXXEN TV (Şampiyonlar Ligi maçları) canlı izle ekranı | EXXEN canlı yayın kesintisiz izle
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