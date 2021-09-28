Exxen üyelik nasıl alınır ve nereden izlenir? Exxen üyelik ücreti ne kadar, kaç lira?

Exxen TV üyelik alma işlemi hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Bİlindiği gibi, Şampiyonlar Ligi ve UEFA maçları şifreli olarak Exxen'de canlı yayınlanıyor. Bu noktada, Exxen üyeliği nasıl alınır ve kaç para sorularının yanıtları merak konusu oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçlar, belirli bir ücret ödenerek Exxen TV üzerinden izlenebiliyor. Peki, Exxen üyeliği nasıl alınır, fiyatı kaç para?
İşte, adım adım Exxen üyelik alma işlemi ve Exxen TV üyelik ücreti hakkında bilgiler
Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.
Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.
Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.
EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.
https://www.exxen.com/tr
EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ İÇİN İKİ FARKLI OPSİYON
Acun'un "Çok iddialı bir platformla geliyoruz" diyerek detaylarını duyurduğu Exxen platformu 1 Ocak'ta açılmıştı. İşte Üyelik ücreti, diziler ve üyelik seçenekleri...
Exxen'de iki farklı üyelik seçeneği bulunuyor. Reklamlı olarak içerikleri izlemek için üyelik ücreti aylık 9.90 iken, reklamsız olarak içeriklere erişebileceğiniz üyelik seçeneği 19.90 TL. Spor paketi ise aylık 24.90 TL şeklinde fiyatlanıyor.