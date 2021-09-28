Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'nin UEFA maçı hangi gün ve şifresiz mi? Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 28.9.2021 07:09 Son Güncelleme: 28.9.2021 07:09

Fenerbahçe'nin UEFA maçı hangi gün ve şifresiz mi? Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe’nin UEFA maçı hangi gün ve şifresiz mi? Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Haydi Fenerbahçe! UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, ikinci maçına çıkıyor. Sarı kanaryalar, D Grubu'ndaki ikinci maçında Olympiakos'u kendi sahasında ağırlayacak. Gruptaki ilk maçında berabere kalan sarı-lacivertliler, kendi sahasında rakibini devirerek 3 puanı almak istiyor. Mücadeleye çok az bir süre kala, Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi konularıyla ilgili araştırmalar artış gösterdi. Edinilen bilgiye göre, Fenerbahçe Olympiakos maçı canlı yayın kanalı belli oldu. Peki, Fenerbahçe Olimpiakos maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde üç puan için sahaya çıkıyor. Gruptaki ilk maçında Almanya'da Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de Olympiakos'u devirerek üç puanı almak istiyor. Mücadeleye çok az bir süre kala, Fenerbahçe Olimpiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı.

FENERBAHÇE UEFA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe Olympiakos UEFA maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati belli oldu. Fenerbahçe'nin maçı 30 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak ve mücadele saat 19.45'de başlayacak. Peki, Fenerbahçe Olympiakos maçı hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi olacak?

İşte, FB maçı hakkında son bilgiler

FENERBAHÇE OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Olimpiakos arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, 30 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak. Mücadele, saat 19.45'de başlayacak.

Fenerbahçe maçı, Exxen platformundan canlı yayınlanacak ve şifreli olacak.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

30 Eylül: (2. Hafta)

Fenerbahçe-Olympiakos

21 Ekim: (3. Hafta)

Fenerbahçe-Royal Antwerp

4 Kasım: (4. Hafta)

Royal Antwerp-Fenerbahçe

25 Kasım: (5. Hafta)

Olympiakos-Fenerbahçe

9 Aralık: (6. Hafta)

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt

FENERBAHÇE - OLYMPIAKOS MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ 135,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A-I BLOK 200,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B-H BLOK 225,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C-G BLOK 250,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D-F BLOK 270,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK 300,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A-I BLOK 350,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B-H BLOK 425,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C-G BLOK 500,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D-F BLOK 625,00 TL
MARATON ALT E BLOK 800,00 TL
FENERIUM ALT AVİS E BLOK 900,00 TL

EN ÇOK OKUNANLAR

Okullar kapanacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi... Okullar tekrar kapanır mı ve yüz yüze eğitim biter mi?
Bursluluk Sınavı İOKBS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB Bursluluk Sınavı İOKBS sonuçları 2021 sorgulama ekranı
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kabine Toplantısı kararları açıklandı! Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları 27 Eylül 2021
Ajax maçı öncesi taraftarı kızdıracak açıklama! Altaylı Kappel'den Beşiktaş için şok sözler...
Son dakika haberi: Ortaya çıktı, Göztepeli İrfan Can, Galatasaray maçı sonrası...
Yerli otomobil TOGG fiyat açıklaması geldi! TOGG fiyatı ne kadar olacak?
CHP'li vekil Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adaylarını tek tek saydı: 3 isim var...
Son dakika haberler: Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen zanlıdan kan donduran ifadeler! Kopan ip parçasıyla...
TOKİ'den konut ve dükkan müjdesi! İstanbul dahil 34 ilde satış yapılacak
Oleksandr Usyk Anthony Joshua'ya kemerlerini iade ediyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'nin UEFA maçı hangi gün ve şifresiz mi? Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA