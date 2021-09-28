Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe Olympiaks maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe bu kez Olympiakos karşısında!
Giriş Tarihi: 28.9.2021 14:42

Fenerbahçe Olympiaks maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe bu kez Olympiakos karşısında!

Fenerbahçe Olympiaks maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe bu kez Olympiakos karşısında!

UEFA Avrupa Ligi heyecanı tüm hızıyla devam ederken milyonlarca taraftarın gözü Fenerbahçe Olympiakos maçına çevrildi. İlk maçında Frankfut ile beraber kalan sarı lacivertli takım bu kez Yunan ekibi karşısında sahaya çıkacak. Hal böyleyken “Avrupa Ligi D grubu Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?” soruları yanıt aramaya başladı. Gruptaki ikinci maçında galibiyet elde etmek isteyen sarı kanaryaların taraftarları bu maça kilitlendi. Peki, Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

Avrupa Ligi D grubunda ikinci maçına çıkacak olan sarı lacivertliler Fenerbahçe Olympiakos maçı için geri sayıma başladı. Exxen Tv üzerinden yayınlanan ligde heyecan dolu müadele devam ederken bu kapsamda sarı lacivert renklere gönül veren binlerce futbolsever "Avrupa Ligi D grubu Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Fenerbahçe Olympiakos maçı yayın günü, saati ve tüm detaylar...

Fenerbahçe’nin UEFA maçı hangi gün ve şifresiz mi? Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe'nin Olympiakos ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında 30 Eylül Perşembe günü 19.45'te başlayacak mücadelede Olympiakos'u konuk edecek. Müsabakayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Teodoro Sobrino yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cesar Soto Grado olacak.

Fenerbahçe-Olympiacos maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Ricardo de Burgos üstlenecekken, Burgos'a Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak Xavier Estrada Fernandez eşlik edecek.

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Fenerbahçe Olympiaks maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe bu kez Olympiakos karşısında!
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