Avrupa Ligi D grubunda ikinci maçına çıkacak olan sarı lacivertliler Fenerbahçe Olympiakos maçı için geri sayıma başladı. Exxen Tv üzerinden yayınlanan ligde heyecan dolu müadele devam ederken bu kapsamda sarı lacivert renklere gönül veren binlerce futbolsever "Avrupa Ligi D grubu Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Fenerbahçe Olympiakos maçı yayın günü, saati ve tüm detaylar...
Fenerbahçe'nin Olympiakos ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında 30 Eylül Perşembe günü 19.45'te başlayacak mücadelede Olympiakos'u konuk edecek. Müsabakayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Teodoro Sobrino yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cesar Soto Grado olacak.
Fenerbahçe-Olympiacos maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Ricardo de Burgos üstlenecekken, Burgos'a Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak Xavier Estrada Fernandez eşlik edecek.