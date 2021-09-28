Avrupa Ligi D grubunda ikinci maçına çıkacak olan sarı lacivertliler Fenerbahçe Olympiakos maçı için geri sayıma başladı. Exxen Tv üzerinden yayınlanan ligde heyecan dolu müadele devam ederken bu kapsamda sarı lacivert renklere gönül veren binlerce futbolsever "Avrupa Ligi D grubu Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Fenerbahçe Olympiakos maçı yayın günü, saati ve tüm detaylar...