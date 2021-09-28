Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İlk ara tatil ne zaman yapılacak, 1. ve 2. dönem ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? 2021-2022 okul tatilleri
Giriş Tarihi: 28.9.2021 11:01

İlk ara tatil ne zaman yapılacak, 1. ve 2. dönem ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? 2021-2022 okul tatilleri

İlk ara tatil ne zaman yapılacak, 1. ve 2. dönem ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? 2021-2022 okul tatilleri

Okulların açılışının üzerinden bir ay geçerken, öğrencilerin ve velilerin gündeminde “İlk ara tatil ne zaman yapılacak, 2. dönem ara tatil ne zaman?” gibi sorular yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor. İşte bu yılki takvim ile okullar ne zaman kapanacak sorusunun yanıtı ve 2021-2022 okul tatilleri.

Öğrenciler, veliler ve öğretmenler ara tatil tarihleri, sömestr ve yaz tatili tarihi hakkında araştırma yapıyor. Bu yılki takvim kapsamında 2021-2022 okul tatilleri araştırılırken "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu yanıt arıyor. Öğrencilerin dinlenebilmesi ve eğitim sürecinin daha verimli geçmesi adına oluşturulan ara tatiller, her iki dönemde birer tane olmak üzere planlanıyor. İşte ilk ara tatil ne zaman yapılacak, 1. dönem ve 2. dönem ara tatil ne zaman sorularının yanıtı.

2021 YILI İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

6 Eylül'de başlayan 1. Dönem 24 Ocak'ta sona erecek. Yarıyıl tatili (sömestr), 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

MEB 2021 - 2022 TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021-2022 takvimi şu şekilde:

MEB ÖZER AÇIKLADI - OKULLAR KAPANACAK MI, YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?

Hem Mahmut Özer hem de Fahrettin Koca okullar kapanacak mı sorusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Her iki Bakan da yaptığı açıklamalarda okullarda yüz yüze eğitim sürecine dair bir noktaya dikkat çekti. Bakanlar, okulların kapanmasının söz konusu olmayacağını, eğitim öğretimin bu yıl yüz yüze sürdürüleceğini vurguladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Okullar kapanacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi! Okullar tekrar kapanır mı ve yüz yüze eğitim biter mi?
Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak, bugün mü? MEB Bursluluk Sınavı İOKBS sonuçları 2021 sorgulama ekranı
Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika duyurdu! Kabine Toplantısı kararları açıklandı! Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları 27 Eylül 2021
SON DAKİKA: Bursluluk sınav sonuçları açıklandı! İOKBS sonuçları - 2021 Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı!
Son dakika haberler: Yerli aşı TURKOVAC rekora hazırlanıyor
Koronavirüste yeni tedbir: HES yerine aşı kartı dönemi
Son dakika: Milli takımın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz Galatasaray'ın yıldızına hayran kaldı! Fatih Terim...
Alçaklığın ödülü! Türkiye'nin yerli ve milli projelerini bakın ne karşılığında satmış...
SON DAKİKA: İkinci Melek İpek vakası: Yaralanan koca hastanede öldü
Son dakika: Ali Koç canlı yayında açıklamıştı! Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye hediyesi...
ARKADAŞINA GÖNDER
İlk ara tatil ne zaman yapılacak, 1. ve 2. dönem ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? 2021-2022 okul tatilleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA