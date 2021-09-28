İlk ara tatil ne zaman yapılacak, 1. ve 2. dönem ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? 2021-2022 okul tatilleri

Öğrenciler, veliler ve öğretmenler ara tatil tarihleri, sömestr ve yaz tatili tarihi hakkında araştırma yapıyor. Bu yılki takvim kapsamında 2021-2022 okul tatilleri araştırılırken "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu yanıt arıyor. Öğrencilerin dinlenebilmesi ve eğitim sürecinin daha verimli geçmesi adına oluşturulan ara tatiller, her iki dönemde birer tane olmak üzere planlanıyor. İşte ilk ara tatil ne zaman yapılacak, 1. dönem ve 2. dönem ara tatil ne zaman sorularının yanıtı.
2021 YILI İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.
1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?
6 Eylül'de başlayan 1. Dönem 24 Ocak'ta sona erecek. Yarıyıl tatili (sömestr), 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
MEB ÖZER AÇIKLADI - OKULLAR KAPANACAK MI, YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?
Hem Mahmut Özer hem de Fahrettin Koca okullar kapanacak mı sorusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Her iki Bakan da yaptığı açıklamalarda okullarda yüz yüze eğitim sürecine dair bir noktaya dikkat çekti. Bakanlar, okulların kapanmasının söz konusu olmayacağını, eğitim öğretimin bu yıl yüz yüze sürdürüleceğini vurguladı.