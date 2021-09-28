İlk ara tatil ne zaman yapılacak, 1. ve 2. dönem ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? 2021-2022 okul tatilleri

Öğrenciler, veliler ve öğretmenler ara tatil tarihleri, sömestr ve yaz tatili tarihi hakkında araştırma yapıyor. Bu yılki takvim kapsamında 2021-2022 okul tatilleri araştırılırken "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu yanıt arıyor. Öğrencilerin dinlenebilmesi ve eğitim sürecinin daha verimli geçmesi adına oluşturulan ara tatiller, her iki dönemde birer tane olmak üzere planlanıyor. İşte ilk ara tatil ne zaman yapılacak, 1. dönem ve 2. dönem ara tatil ne zaman sorularının yanıtı.

2021 YILI İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.