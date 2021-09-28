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Giriş Tarihi: 28.9.2021

Konya sobelendi

Konya sobelendi

Ahmed Hassan ve Serdar Gürler’in gollerine Travnik ile Umut Bozok cevap verdi. Konyaspor namağlup unvanını sürdürürken, Kasımpaşa 1 puanla nefes aldı

Süper Lig'in Trabzonspor ile birlikte namağlup iki takımından biri olan İttifak Holding Konyaspor, 7. haftada deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Maçın 18. dakikasında Bytyqi'nin ortasına gelişine vuran Ahmed Hassan, yeşil-beyazlıları öne geçirdi. 21'de de kaleci Ertuğrul'u önde yakalayan Serdar Gürler, aşırtma bir şutla farkı 2'ye çıkardı. 29'da Kasımpaşa, Travnik'in golüyle umutlandı. 63'te kazanılan penaltıda atışı kullanan Umut Bozok skoru eşitledi ve 1 puanı kurtardı. Bu sonuçla Konyaspor puanını 13'e yükseltirken, üç haftalık yenilgi serisini sonlandıran Kasımpaşa 1 puanla rahatladı.

DÜELLONUN GALİBİ SAMSUNSPOR
TFF 1. Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Yılport Samsunspor, deplasmanda Denizlispor'u 3-2 mağlup etti. Horozlar 12'de Mayi ile öne geçti. 48'de Yasin Öztekin skoru eşitlerken, 71'de Hasan Kılıç penaltıdan Samsun'a üstünlüğü getirdi. 75'te Ömer Şişmanoğlu, 2-2'yi bulup Denizlispor'u maçta tutsa da 77'de Melih Okutan, Karadeniz ekibini 3 puana taşıyan golü attı.

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Konya sobelendi
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