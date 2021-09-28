Kuntz’un panzeri Berkan

G.Saray-Göztepe maçını izleyen A Milli Takım’ın yeni patronu, Berkan Kutlu’yu Norveç ile Letonya maçlarında A takıma almaya karar verdi
A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, yardımcısı Kenan Koçak ile birlikte Galatasaray-Göztepe maçını Aslantepe'de izlerken dikkatini en çok Berkan Kutlu çekti. 12.2 km ile sahanın en çok koşanoyuncusu olan Berkan, 61 isabetli pas, 10sahipsiz top kazanma ve 4 top kapma istatistikleriyleön plana çıktı. 23 yaşındaki orta saha, performansıyla Kuntz'un beğenisini kazandı. Futbol altyapısını İsviçre'de aldığını öğrendiğiGalatasaraylı oyuncuya tam not veren Almanteknik adam, Berkan'ı aday kadroya çağırmaya karar verdi. U-21 Milli Takımı için mücadele eden Berkan Kutlu, Norveç ve Letonya maçlarıyla ilk kez A Milli Takım forması giyme şansını yakalayacak.