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Giriş Tarihi: 28.9.2021

Kuntz’un panzeri Berkan

MEHMET ÖZCAN
Kuntz’un panzeri Berkan

G.Saray-Göztepe maçını izleyen A Milli Takım’ın yeni patronu, Berkan Kutlu’yu Norveç ile Letonya maçlarında A takıma almaya karar verdi

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, yardımcısı Kenan Koçak ile birlikte Galatasaray-Göztepe maçını Aslantepe'de izlerken dikkatini en çok Berkan Kutlu çekti. 12.2 km ile sahanın en çok koşan oyuncusu olan Berkan, 61 isabetli pas, 10 sahipsiz top kazanma ve 4 top kapma istatistikleriyle ön plana çıktı. 23 yaşındaki orta saha, performansıyla Kuntz'un beğenisini kazandı. Futbol altyapısını İsviçre'de aldığını öğrendiği Galatasaraylı oyuncuya tam not veren Alman teknik adam, Berkan'ı aday kadroya çağırmaya karar verdi. U-21 Milli Takımı için mücadele eden Berkan Kutlu, Norveç ve Letonya maçlarıyla ilk kez A Milli Takım forması giyme şansını yakalayacak.

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Kuntz’un panzeri Berkan
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