Üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren burs ve kredi başvuruları için araştırmalar hız kesmeden sürüyor. Yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler KYK burs ve kredi başvurularına çevrildi. Bu kapsamda, "KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, şartları nelerdir?" gibi sorulara yanıt aranırken gözler gelecek resmi açıklamalara çevrildi. KYK burs başvuruları e-Devlet ekranı üzerinden yapılacak. İşte konuya dair son bilgiler.
BURS NEDİR VE KARŞILIKSIZ MI VERİLİYOR?
Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.
2021 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?
2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklanmıştı.
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Öğrencilerin KYK ve burs başvuru tarihi sorularına yanıt veren KYK Destek hesabı, şu ifadelere yer veriyor;
"Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."
Bilindiği gibi, kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor.
2021-2022 KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayında yapılması bekleniyor.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
İlgili işlemler e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.
KİMLER KYK BURS ALABİLİR?
Burstan yararlanacak öğrenciler,
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
KİMLER KYK BURSU ALAMAZ?
Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler;
burstan yararlanamazlar.