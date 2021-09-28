KYK yurt yedek sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İlk yerleştirmelerin ardından yapılan açıklamada üçüncü yerleştirme 27 Eylül'de gerçekleştirilecek ve sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yerleştirmelerin yapılmaya devam edeceği kaydedilmişti. Bu kapsamda "2021 KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...