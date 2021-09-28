Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri KYK yurt yedek sonuçları 2021 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK yurt sonucu sorgulama ekranı ve 2021-2022 ücretleri!
Giriş Tarihi: 28.9.2021 15:56 Son Güncelleme: 28.9.2021 15:57

KYK yurt yedek sonuçları 2021 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK yurt sonucu sorgulama ekranı ve 2021-2022 ücretleri!

KYK yurt yedek sonuçları 2021 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK yurt sonucu sorgulama ekranı ve 2021-2022 ücretleri!

Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun bünyesindeki yurtlarda ikamet etmek isteyen vatandaşlar 2021 KYK yurt yedek sonuçları sorgulama ekranı araştırmasına çıktı. Başvuruların ardından yedeklerde kalan adaylar şimdilerde sonuç sorgulama işlemlerini gün içerisinde gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu noktada “2021 KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte e-Devlet ile 2021-2022 yedeklerden KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

KYK yurt yedek sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İlk yerleştirmelerin ardından yapılan açıklamada üçüncü yerleştirme 27 Eylül'de gerçekleştirilecek ve sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yerleştirmelerin yapılmaya devam edeceği kaydedilmişti. Bu kapsamda "2021 KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...

KYK YURT YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Üçüncü yedek yerleştirme 27 Eylül'de gerçekleştirilecek.

KYK YURT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK YEDEK YERLEŞTİRMELER DEVAM EDECEK Mİ?

Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.

KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuru sorgulama ekranına KYK resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

Yedek sırası bekleyen öğrenciler için ilk yedek yerleştirme 20 Eylül'de, ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül'de, üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül'de gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

1. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 230

DEPOZİTO ÜCRETİ: 314

2. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 250

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

3. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 290

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

4. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 325

DEPOZİTO ÜCRETİ: 444

5. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 360

DEPOZİTO ÜCRETİ: 492

6. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 390

DEPOZİTO ÜCRETİ: 533

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KYK yurt yedek sonuçları 2021 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK yurt sonucu sorgulama ekranı ve 2021-2022 ücretleri!
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