KYK yurt yedek sonuçları için geri sayım başladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtlarda eğitim hayatları süresince ikamet etmek isteyen binlerce üniversite öğrencisi başvurularını belirlenn tarihler aralığında gerçekleştirmiş ilk aşamada yerleştirmeler de sonuçlanmıştı. Ancak halen bir kuruma yerleşememiş olan vatandaşlar "KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve kaç günde açıklanır?" sorularını gündeme taşıdı. Konuyla ilgili net bir tarih bilgisi GSB ve YURTKUR tarafından paylaşılmadı. Peki, 2021 KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç sorgulama ekranı ve detaylar...