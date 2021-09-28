Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri KYK yurt yedek sonuçları sorgulama ekranı 2021: KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 28.9.2021 07:24 Son Güncelleme: 28.9.2021 07:25

KYK yurt yedek sonuçları sorgulama ekranı 2021: KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı?

KYK yurt yedek sonuçları sorgulama ekranı 2021: KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı?

Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtlara ilişkin başvuruların sonuçlanmasının ardından gözler KYK yurt yedek sonuçları için gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bilindiği üzere başvurular e-Devlet aracılığı ile alınmıştı. İlk aşamada herhangi bir yurda yerleşemeyen adaylar “KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve kaç günde açıklanır?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte e-Devlet ile KYK yurt yedek sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

KYK yurt yedek sonuçları için geri sayım başladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtlarda eğitim hayatları süresince ikamet etmek isteyen binlerce üniversite öğrencisi başvurularını belirlenn tarihler aralığında gerçekleştirmiş ilk aşamada yerleştirmeler de sonuçlanmıştı. Ancak halen bir kuruma yerleşememiş olan vatandaşlar "KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve kaç günde açıklanır?" sorularını gündeme taşıdı. Konuyla ilgili net bir tarih bilgisi GSB ve YURTKUR tarafından paylaşılmadı. Peki, 2021 KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç sorgulama ekranı ve detaylar...

KYK YURT YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Üçüncü yedek yerleştirme 27 Eylül'de gerçekleştirilecek.

KYK YURT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK YEDEK YERLEŞTİRMELER DEVAM EDECEK Mİ?

Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.

KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuru sorgulama ekranına KYK resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

Yedek sırası bekleyen öğrenciler için ilk yedek yerleştirme 20 Eylül'de, ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül'de, üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül'de gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Okullar kapanacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi... Okullar tekrar kapanır mı ve yüz yüze eğitim biter mi?
Bursluluk Sınavı İOKBS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB Bursluluk Sınavı İOKBS sonuçları 2021 sorgulama ekranı
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kabine Toplantısı kararları açıklandı! Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları 27 Eylül 2021
Ajax maçı öncesi taraftarı kızdıracak açıklama! Altaylı Kappel'den Beşiktaş için şok sözler...
Son dakika haberi: Ortaya çıktı, Göztepeli İrfan Can, Galatasaray maçı sonrası...
Yerli otomobil TOGG fiyat açıklaması geldi! TOGG fiyatı ne kadar olacak?
CHP'li vekil Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adaylarını tek tek saydı: 3 isim var...
Son dakika haberler: Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen zanlıdan kan donduran ifadeler! Kopan ip parçasıyla...
TOKİ'den konut ve dükkan müjdesi! İstanbul dahil 34 ilde satış yapılacak
Oleksandr Usyk Anthony Joshua'ya kemerlerini iade ediyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
KYK yurt yedek sonuçları sorgulama ekranı 2021: KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA