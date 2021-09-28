Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Margün enerji (MAREN) ne zaman işlem görecek, borsa'da işlem tarihi belli oldu mu? Margün enerji halka arz hisse kodu, fiyatı ve o tarih!
Giriş Tarihi: 28.9.2021 09:49

Margün enerji (MAREN) ne zaman işlem görecek, borsa'da işlem tarihi belli oldu mu? Margün enerji halka arz hisse kodu, fiyatı ve o tarih!

Margün enerji MAREN ne zaman işlem görecek, borsa’da işlem tarihi belli oldu mu? Margün enerji halka arz hisse kodu, fiyatı ve o tarih!

22-23 Eylül tarihleri aralığında talep toplama süreci tamamlanan Margün Enerji halka arz ile borsada işlem göreceği tarihler binlerce yatırımcının merak konusu haline geldi. Şirketin halka arzı miktarından daha fazla gelen taleple beraber 830 milyon TL olarak kaydedildi. Bu noktada “Margün enerji (MAREN) ne zaman işlem görecek? Borsa'da işlem tarihi belli oldu mu?” soruları yanıt aramaya başladı. Borsa İstanbul'da eşit dağıtım yöntemi ile gerçekleşen Margün Enerji'nin halka arzı sonrası işlem göreceği tarih merakla bekleniyor. Peki, borsada ne zaman işlem görecek? İşte borsada işlem göreceği tarih, hisse kodu ve fiyatı...

Margün enerji borsada ne zaman işlem görecek sorusu yanıt aramaya başladı. Şirket, 830 milyon lira ile borsada satış yöntemiyle gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük halka arzını gerçekleştirdi. Hal böyleyken yatırımcılar "Margün enerji (MAREN) ne zaman işlem görecek? Borsa'da işlem tarihi belli oldu mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Margün Enerji halka arz sonrası borsada işlem göreceği tarih, hisse kodu ve fiyatı...

Şirketin halka arzı, 22-23 Eylül 2021 tarihlerindeki talep toplama sonrası halka arz miktarından daha fazla gelen taleple 830 milyon lira değerinde gerçekleşti.



Bu arzın borsada satış yöntemiyle gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük halka arzı olduğu aktarılan açıklamada, "Başta Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul çalışanları olmak üzere, bu süreçte bize destek veren bütün danışmanlarımız ve mesai arkadaşlarımıza tek tek teşekkür ederiz. Bize duyduğu güveni devam ettirerek halka arz gururunu bir kez daha yaşattığı için tüm Türkiye'ye teşekkürü bir borç biliyoruz. Halka arz sermaye artışı yöntemiyle gerçekleşmiş olup 830 milyon liranın tamamı Margün Enerji'nin kasasına girecek." ifadeleri kullanıldı.

Margün Enerji halka arz hisse fiyatı ve kodu 2021: Margün Enerji borsada ne zaman işlem görecek ve halka arz olacak?

MARGÜN ENERJİ (MAREN) NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. ile yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji halka arzı gerçekleşti. Margün Enerji'nin 1 TL nominal değerdeki 100 milyon adet payları 8,30 TL'den satılacak. Hisse kodu ise 'MAREN' olarak belirlendi. Payların dağıtımı Borsa İstanbul tarafından eşit dağıtım yöntemi ile gerçekleştirildi. Margün Enerji'nin Borsa'da işlem göreceği tarih ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Okullar kapanacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi! Okullar tekrar kapanır mı ve yüz yüze eğitim biter mi?
Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak, bugün mü? MEB Bursluluk Sınavı İOKBS sonuçları 2021 sorgulama ekranı
Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika duyurdu! Kabine Toplantısı kararları açıklandı! Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları 27 Eylül 2021
Bursluluk sınavı sonuçları için için kritik saatler! 2021 İOKBS sonuçları – Bursluluk sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Son dakika haberler: Yerli aşı TURKOVAC rekora hazırlanıyor
Son dakika: Milli takımın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz Galatasaray'ın yıldızına hayran kaldı! Fatih Terim...
Son dakika haberleri | İkinci Melek İpek vakası: Yaralanan koca hastanede öldü
Ortaya çıktı, Göztepeli İrfan Can, Galatasaray maçı sonrası...
CHP'li vekil Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adaylarını tek tek saydı: 3 isim var...
Son dakika haberler: Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen zanlıdan kan donduran ifadeler! Kopan ip parçasıyla...
ARKADAŞINA GÖNDER
Margün enerji (MAREN) ne zaman işlem görecek, borsa'da işlem tarihi belli oldu mu? Margün enerji halka arz hisse kodu, fiyatı ve o tarih!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA