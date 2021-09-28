Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son Dakika Masterchef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 28 Eylül 2021 MasterChef dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 29.9.2021 00:20 Son Güncelleme: 29.9.2021 00:20

Son Dakika Masterchef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 28 Eylül 2021 MasterChef dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı?

Son Dakika Masterchef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 28 Eylül 2021 MasterChef dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından oluşan mavi-kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları oynandı. Kritik dokunulmazlık oyununda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen ve Karadeniz lezzetlerinden oluşan menüyü en başarılı yapmak için tezgah başında mücadele verdi. Jüri şeflerin tadım yapmasının ardından en başarılı menüyü çıkaran takım dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu. Bu son dakika gelişmesinin ardından yarışmayı izleyenler detayları öğrenmek isteyenler “Masterchef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı?” sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan Masterchef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı? sorularının yanıtları ve tüm son dakika detaylar.

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021 son bölümde ana kadroda yarışan yarışmacılar kırmızı ve mavi takımlar arasında kritik dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı oyunları oynandı. Karadeniz lezzetlerinden oluşan menüyü en başarılı şekilde hazırlayan takım dokunulmazlık zırhının sahibi oldu. Başarısız olan takım ise eleme adayı oyununda mücadele etti. Bu bilgiler ışığında yarışmanın takipçileri tüm detayları öğrenmek isteyerek Masterchef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA: MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2021 son bölümde oynanan kritik dokunulmazlık oyunu kazananı ve eleme adayı seçilen isimlerle ilgili son dakika detayları şöyle;



28 Eylül 2021 Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölüm, kritik dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı oyununa sahne oldu. Karadeniz mutfağının enfes tatlarının yer aldığı menüyü en başarılı hazırlayan takım, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından dokunulmazlığı kazanan takım olarak seçildi.



MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Kritik dokunulmazlık oyununda yer alan ürünler mavi ve kırmızı takımlar tarafından Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından verilen süre içerisinde hazırlanarak jüri şeflerin tadımına sundu. Hazırlanan tüm ürünleri tek tek tadarak değerlendiren jüri şefler dokunulmazlığı kazanan takımın mavi takım olduğunu ilan etti.



MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef 2021 son bölümde başarısız olan kırmızı takım üyeleri kritik eleme adayı oyununda kozlarını paylaştı. Mehmet Şef tarafından hazırlanan imza tabağına en yakın ürünü çıkaran yarışmacı Safanur oldu ve bireysel dokunulmazlığı kazanarak, ilk eleme adayını belirleme hakkına sahip oldu ilk eleme adayı olarak Milhan'ı seçti. 2. eleme adayı için yapılan oylamada eşitlik olması sonrasında kırmızı takım kaptanı Burcu son seçimi yaparak 2. eleme adayı olarak Araz'ı seçti.



MASTERCHEF MAVİ TAKIM

  • Tahsin (K)
  • Hasan
  • Eren
  • Sergen
  • Dilara
  • Mert
  • Azize
  • Pelin


MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

  • Burcu (K)
  • Araz
  • Şükrü
  • Emre
  • Mustafa
  • Milhan
  • Safanur
  • Ateş

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Son Dakika Masterchef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 28 Eylül 2021 MasterChef dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı?
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