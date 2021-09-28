Son Dakika Masterchef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 28 Eylül 2021 MasterChef dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021 son bölümde ana kadroda yarışan yarışmacılar kırmızı ve mavi takımlar arasında kritik dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı oyunları oynandı. Karadeniz lezzetlerinden oluşan menüyü en başarılı şekilde hazırlayan takım dokunulmazlık zırhının sahibi oldu. Başarısız olan takım ise eleme adayı oyununda mücadele etti. Bu bilgiler ışığında yarışmanın takipçileri tüm detayları öğrenmek isteyerek Masterchef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.
MasterChef 2021 son bölümde oynanan kritik dokunulmazlık oyunu kazananı ve eleme adayı seçilen isimlerle ilgili son dakika detayları şöyle;
28 Eylül 2021 Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölüm, kritik dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı oyununa sahne oldu. Karadeniz mutfağının enfes tatlarının yer aldığı menüyü en başarılı hazırlayan takım, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından dokunulmazlığı kazanan takım olarak seçildi.
Kritik dokunulmazlık oyununda yer alan ürünler mavi ve kırmızı takımlar tarafından Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından verilen süre içerisinde hazırlanarak jüri şeflerin tadımına sundu. Hazırlanan tüm ürünleri tek tek tadarak değerlendiren jüri şefler dokunulmazlığı kazanan takımın mavi takım olduğunu ilan etti.
MasterChef 2021 son bölümde başarısız olan kırmızı takım üyeleri kritik eleme adayı oyununda kozlarını paylaştı. Mehmet Şef tarafından hazırlanan imza tabağına en yakın ürünü çıkaran yarışmacı Safanur oldu ve bireysel dokunulmazlığı kazanarak, ilk eleme adayını belirleme hakkına sahip oldu ilk eleme adayı olarak Milhan'ı seçti. 2. eleme adayı için yapılan oylamada eşitlik olması sonrasında kırmızı takım kaptanı Burcu son seçimi yaparak 2. eleme adayı olarak Araz'ı seçti.