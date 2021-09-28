Masumlar Apartmanı 40. son bölüm tek parça full izle! TRT 1 Masumlar Apartmanı 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Salı akşamları TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı, 40. bölümü ile ekranlara geldi. Kardeşler, babalarını kaybetme korkusuyla sarsılırken bir yandan da Han'a ulaşamamanın çaresizliği içinde boğulurlar. Gülben ve Neriman hastanede endişeli bekleyişlerini sürdürürken evdeki Safiye'ye destek hiç beklemediği birinden gelir. Sonunda Han'a haber ulaşır ancak Han yine kendisinden beklenen tepkiyi vermez.
Masumlar Apartmanı 40. son bölüm tek parça full izle ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Öte yandan, Masumlar Apartmanı 41. yeni bölüm fragmanı da merak konusu oldu.
Masumlar Apartmanı 40. son bölüm tek parça izle seçeneği erişime açıldı. Aşağıdaki bağlantıyı tarayıcınıza yapıştırarak TRT 1 dizisinin son bölümünü izleyebilirsiniz.
https://www.youtube.com/c/masumlarapartmani/videos
40. bölümün ardından merak konusu olan 41. yeni bölüm fragmanı TRT 1 tarafından henüz yayınlanmadı. Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı geldiğinde haberimizden izleyebilirsiniz.