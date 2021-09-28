Norveç’te Alexander Sörloth şoku! Milli takıma karşı oynayacak mı?

NORVEÇ'TE ALEKSANDER SÖRLOTH KADROYA ALINMADI
Grup maçları öncesi grubun iddialı takımlarından biri olan Norveç aday kadrosunu açıkladı. Alexander Sörloth, Norveç'in Dünya Kupası elemelerinde milli takımımız ve Karadağ ile oynayacağı maçların aday kadrosunda yer almadı.
NORVEÇ'İN TEK MAĞLUBİYETİ TÜRKİYE'YE KARŞI
Erling Haaland gibi bir yıldız sahip olan Norveç ilk maçta evinde Türkiye'ye 3-0 mağlup olmuştu. Norveç grupta oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanırken, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve 13 puanla 2. sırada. Gruptaki tek mağlubiyet Türkiye'ye karşı.
TÜRKİYE LİDERLİĞİ KAYBETTİ
Türkiye ise 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Türkiye grupta liderliğini kaybetti ve 11 puanla 3. sıraya geriledi.