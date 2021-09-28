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Giriş Tarihi: 28.9.2021 13:52 Son Güncelleme: 28.9.2021 14:18

Norveç'te Alexander Sörloth şoku! Milli takıma karşı oynayacak mı?

Norveç’te Alexander Sörloth şoku! Milli takıma karşı oynayacak mı?

2022 Dünya Kupası eleme maçlarında heyecan devam ediyor. A Milli takımımızın gruptaki zorlu rakiplerinden olan Norveç aday kadrosunu açıkladı. Açıklanan kadroda golcü oyuncu Alexander Sörloth yer almadı. Sörloth, Türkiye'ye karşı oynayacak mı?

2022 Dünya Kupası Eleme maçlarında heyecan devam ediyor. G Grubu'nda yer alan A Milli takımımız Stefan Kuntz ile ilk maçına çıkacak. Türkiye zorlu grupta 8 Ekim'de Norveç ile karşılaşacak.

NORVEÇ'TE ALEKSANDER SÖRLOTH KADROYA ALINMADI

Grup maçları öncesi grubun iddialı takımlarından biri olan Norveç aday kadrosunu açıkladı. Alexander Sörloth, Norveç'in Dünya Kupası elemelerinde milli takımımız ve Karadağ ile oynayacağı maçların aday kadrosunda yer almadı.

NORVEÇ'İN TEK MAĞLUBİYETİ TÜRKİYE'YE KARŞI

Erling Haaland gibi bir yıldız sahip olan Norveç ilk maçta evinde Türkiye'ye 3-0 mağlup olmuştu. Norveç grupta oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanırken, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve 13 puanla 2. sırada. Gruptaki tek mağlubiyet Türkiye'ye karşı.

TÜRKİYE LİDERLİĞİ KAYBETTİ

Türkiye ise 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Türkiye grupta liderliğini kaybetti ve 11 puanla 3. sıraya geriledi.

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Norveç'te Alexander Sörloth şoku! Milli takıma karşı oynayacak mı?
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