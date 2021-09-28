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Giriş Tarihi: 28.9.2021 07:18

Peş peşe hatalar sonrası üstü çizildi! Prensip anlaşmasına varılmıştı ama...

MEHMET ÖZCAN
Peş peşe hatalar sonrası üstü çizildi! Prensip anlaşmasına varılmıştı ama...

Galatasaray'ın Pazar akşamı oynadığı Göztepe karşılaşmasına Luyindama'nın hatası damga vurdu. Luyindama, maçın ilk yarısında iyi bir performans ortaya koysa da Halil Akbunar ile girdiği ikili mücadelede topu kaptırdı. Pozisyonun devamında gol geldi ve Galatasaray 1-0 geriye düştü. Tribünlerin bir kısmı Luyindama'ya tepki gösterirken bir kısım da Kongolu stopere destek verdi.

Christian Luyindama, Marcao'nun aldığı cezadan sonra adını ilk 11'e yazdırmıştı. 27 yaşındaki stoperle sözleşme uzatma görüşmeleri yapan Galatasaray, oyuncunun menajeriyle prensip anlaşmasına varmıştı. Peş peşe gelen hatalar sonrası Galatasaray yönetimi karar değiştirdi! İşte son gelişmeler...

MARSİLYA MAÇINDA MARCAO OYNAYACAK

Göztepe maçında kaptırdığı topla gol yenilmesine sebep olan Luyindama devrede formasını Alpaslan'a bırakmıştı. Kongolu stoper, Marsilya'da ise kulübede başlayacak ve yerine Marcao 11'de oynayacak.

SÖZLEŞME UZATILACAKTI AMA...

Taraftarın eleştirdiği isimlerden olan Luyindama'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu durumu dikkate alan yönetim, 27 yaşındaki stoperin menajerini geçen hafta İstanbul'a çağırdı ve taraflar prensip anlaşmasına vardı.

Fakat Luyindama'nın inişli-çıkışlı performansı yüzünden yeni sözleşme henüz resmiyete dökülmedi.

Bonservisine 8 milyon Euro ödenen ve yıllık 1 milyon 50 bin Euro kazanan Luyindama için bir süre daha bekleneceği bildirildi.

Luyindama'nın bu sezon ikili mücadele kazanma değeri yüzde 55, hava topu kazanma yüzdesi yüzde 50, maç başına top kaybı 9.2, maç başına top çalma istatistiği ise 1.5...

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Peş peşe hatalar sonrası üstü çizildi! Prensip anlaşmasına varılmıştı ama...
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