Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 27.Dönem POMEM sonuçları bugün açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 28.9.2021 07:21

POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 27.Dönem POMEM sonuçları bugün açıklanır mı?

POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 27.Dönem POMEM sonuçları bugün açıklanır mı?

Sözlü mülakatlara katılan binlerce adayın merakla beklediği POMEM mülakat sonuçları için gözler resmi açıklamalara çevrildi. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak olan değerlendirmeyi bekleyenler, konu ile ilgili sorgulamalarını sürdürüyor. Polis Meslek Eğitim Merkezleri’ne toplamda 8 bin adayın asıl olarak alınacağı POMEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 27.Dönem POMEM sonuçları bugün açıklanır mı? İşte polis alımı mülakat sonuçlarında son gelişmeler.

Ön başvuru, fiziki mülakat ve sınavlardan geçen adaylar POMEM mülakat sonuçları için bekleyişe geçti. 27.Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne toplamda 8 bin aday asıl olarak alınacak. Bilindiği üzere; adaylar üç aşamadan geçerek seçilmekte olup tüm süreçlerin tamamlanması ile birlikte gözler POMEM sonuçlarına çevrildi. Buna göre; 27.Dönem POMEM sınav sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? İşte son bilgiler.

POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Sonuçların Ekim ayının sonuna kadar açıklanması öngörülüyor. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

MÜLAKATLAR NASIL YAPILIYOR?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Okullar kapanacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi... Okullar tekrar kapanır mı ve yüz yüze eğitim biter mi?
Bursluluk Sınavı İOKBS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB Bursluluk Sınavı İOKBS sonuçları 2021 sorgulama ekranı
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kabine Toplantısı kararları açıklandı! Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları 27 Eylül 2021
Ajax maçı öncesi taraftarı kızdıracak açıklama! Altaylı Kappel'den Beşiktaş için şok sözler...
Son dakika haberi: Ortaya çıktı, Göztepeli İrfan Can, Galatasaray maçı sonrası...
Yerli otomobil TOGG fiyat açıklaması geldi! TOGG fiyatı ne kadar olacak?
CHP'li vekil Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adaylarını tek tek saydı: 3 isim var...
Son dakika haberler: Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen zanlıdan kan donduran ifadeler! Kopan ip parçasıyla...
TOKİ'den konut ve dükkan müjdesi! İstanbul dahil 34 ilde satış yapılacak
Oleksandr Usyk Anthony Joshua'ya kemerlerini iade ediyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 27.Dönem POMEM sonuçları bugün açıklanır mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA