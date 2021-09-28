Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sadakatsiz ne zaman, bu hafta var mı? Sadakatsiz yeni sezon için geri sayım başladı!
Giriş Tarihi: 28.9.2021 11:20

Sadakatsiz ne zaman, bu hafta var mı? Sadakatsiz yeni sezon için geri sayım başladı!

Sadakatsiz ne zaman, bu hafta var mı? Sadakatsiz yeni sezon için geri sayım başladı!

Doctor Foster dizisinin uyarlaması Sadakatsiz yeni bölüm için geri sayım başladı. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk’un paylaştığı dizinin sezon finalinde Asya ve Derin uçurum kenarında yaşam mücadelesi veriyordu. Yeni sezon ilk fragmanda; Derin'in tekerlekli sandalyede oturduğu görülürken Volkan'ın ve Asya'nın son durumu ise şaşırtıcı şekilde gösterildi. Dizinin Eylül ayında başlayacağı düşünülürken yeni sezon yayın tarihi netlik kazandı. Böylelikle Sadakatsiz ne zaman, bu hafta var mı sorusunun yanıtı çözüldü. Peki Sadakatsiz yeni sezon ne zaman? İşte Sadakatsiz yeni bölüm tarihi

Sadakatsiz yeni sezon yayın günü merakla bekleniyor. Haziran ayında diziler sezon finaline giderken Sadakatsiz ne zaman sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Eylül ayında tüm yapımlar yeni sezon bölümlerine start verirken dizinin fragmanında dönmesiyle Sadakatsiz yeni bölüm yayın günü belli oldu. Yine Çarşamba akşamları izleyicisi ile buluşacak olan Sadakatsiz ne zaman, bu hafta var mı? Sadakatsiz yeni sezon ne zaman?

SADAKATSİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sadakatsiz dizisi yeni sezon bölümleri ile 29 Eylül akşamı izleyici karşısına çıkacak.

SADAKATSİZ YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Yeni sezon fragmanında Asya, 'Neden yaşıyoruz? Eskiden olsaydı kalbimiz bizi hayatta tutmak için binlerce ton kan pompalıyor derdim. Ama şimdi neden yaşıyoruz bilmiyorum ama tek bildiğim mutlu olmak ve mutlu etmek istediğim.' diyor.

Volkan ise bir görüşmede, 'Eşimle oğlum burada, İstanbul'dalar. Onlar önden geldiler ev için. Bir de kızım var Zeynep. O benimle Tekirdağ'da. Orada birkaç işi toparlamak için bulunuyorum. Sonra Zeynep'i de alıp buraya geleceğim.' diyor.

Fragmanın finalinde ise Derin'in tekerlekli sandalyede oturduğu görülüyor.

SADAKATSİZ YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sadakatsiz yeni sezon 29 Eylül Çarşamba akşamı ekrana gelecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Okullar kapanacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi! Okullar tekrar kapanır mı ve yüz yüze eğitim biter mi?
Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak, bugün mü? MEB Bursluluk Sınavı İOKBS sonuçları 2021 sorgulama ekranı
Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika duyurdu! Kabine Toplantısı kararları açıklandı! Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları 27 Eylül 2021
MEB son dakika duyurdu: Bursluluk sınav sonuçları açıklandı! 2021 Bursluluk sınavı sonuçları - İOKBS sonuçları sorgulama ekranı
Koronavirüste yeni tedbir: HES yerine aşı kartı dönemi
Son dakika haberler: Yerli aşı TURKOVAC rekora hazırlanıyor
Son dakika: Milli takımın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz Galatasaray'ın yıldızına hayran kaldı! Fatih Terim...
Alçaklığın ödülü! Türkiye'nin yerli ve milli projelerini bakın ne karşılığında satmış...
Son dakika: Ali Koç canlı yayında açıklamıştı! Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye hediyesi...
SON DAKİKA: İkinci Melek İpek vakası: Yaralanan koca hastanede öldü
ARKADAŞINA GÖNDER
Sadakatsiz ne zaman, bu hafta var mı? Sadakatsiz yeni sezon için geri sayım başladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA