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Giriş Tarihi: 28.9.2021 20:26 Son Güncelleme: 28.9.2021 20:36

Son dakika: Cristiano Ronaldo kariyer planını belirledi! Futbolu bıraktıktan sonra sürpriz karar…

Son dakika: Cristiano Ronaldo kariyer planını belirledi! Futbolu bıraktıktan sonra sürpriz karar…

Son dakika haberi… Dünya futbolunun en büyük yıldızlarından birisi olan Cristiano Ronaldo, yaz transfer döneminin sonlarına yakın verdiği ani kararla Juventus’tan ayrılarak eski takımı Manchester United’a dönmüştü. Premier Lig’e rüya gibi bir geri dönüş yapan Portekizli yıldız, yine futbol basınının en çok konuşulan isimlerinden birisi olmayı başarıyor. İngiliz gazetesi The Sun, Ronaldo’nun futbolu bıraktıktan sonraki kariyer planını açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Transfer döneminin son günlerinde Juventus'tan ayrılma kararı alan Cristiano Ronaldo'nun Manchester City'e gideceği konuşulanlar arasındaydı. İngiliz basınında Man. City ile imza aşamasına geldiği söylenen Ronaldo, son anda bir kez daha karar değiştirdi.

Yine İngiliz basınındaki haberlere göre, Alex Ferguson gibi Manchester United'ın önemli isimlerinin devreye girmesi, Ronaldo'nun kararını değiştirerek Man. United'a imza atmasını sağladı.

Premier Lig'e geri dönüşü büyük bir coşkuyla karşılanan Portekizli dünya yıldızı, kendisini bekleyen futbolseverlere aynı şekilde karar verdi.

Manchester United ile ikinci dönemine gollerle başlayan Cristiano Ronaldo, İngiliz ekibiyle çıktığı 4 maçta 4 gol birden attı.

Öte yandan Manchester United'ın ligde Aston Villa'ya yenilmesinin ardından Ole Gunnar Solskjaer'in geleceği sorgulanmaya başladı.

Ronaldo'nun da gelişiyle birlikte kulüpte birçok şeyin değiştiği öne sürülürken, Solskjaer'in takımdan ayrılmasının sürpriz olmayacağı belirtiliyor.

Manchester United ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Ronaldo, futbol kariyerini noktaladıktan sonra yapmak istediklerini belirledi.

RONALDO'DAN SÜRPRİZ KARAR

İngiliz basınının önde gelen kuruluşlarından The Sun'ın haberine göre, Cristiano Ronaldo, futbolu bıraktıktan sonra Manchester United'da genç takıma antrenör olmak istiyor.

Cristiano Ronaldo antrenör olduktan sonra aynı zamanda 11 yaşındaki oğlunun gelişimini de takip edebilecek.

Manchester United ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Cristiano Ronaldo'nun, İngiliz ekibinin kariyerindeki son takım olması bekleniyor.

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