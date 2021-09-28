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Giriş Tarihi: 28.9.2021 07:00 Son Güncelleme: 28.9.2021 07:05

Son dakika: Milli takımın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz Galatasaray'ın yıldızına hayran kaldı! Panzer...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Milli takımın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz Galatasaray’ın yıldızına hayran kaldı! Panzer...

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Pazar akşamı oynadığı Göztepe maçının ilk yarısında taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, ikinci yarıda peş peşe bulduğu gollerle maçı çevirmeyi başarmıştı. Fatih Terim de maç sonu yaptığı açıklamada oyunculara sabır gösterilmesi gerektiğini ifade etmişti. Son dakika bilgisine göre Milli takımın yeni teknik direktörü Kuntz da Galatasaraylı yıldızı gözüne kestirdi.

Son dakika Galatasaray haberleri... Bu sezon oynadığı inişli çıkışlı futbolla dikkat çeken Galatasaray'da Olimpiu Morutan son maçın yıldızıydı. Cicaldau'nun pasında rakiplerini bir bir eksilten ve Galatasaray'ın galibiyet golünü atan Morutan, taraftardan tam not aldı. Öte yandan Fatih Terim, peş peşe gelen hatalar sonrası dikkat çekici bir karar aldı.

YARDIMCISI KENAN KOÇAK İLE İZLEDİ!

Şenol Güneş ile yolların ayrılmasından sonra milli takımın yeni teknik direktörü olan Stefan Kuntz, Galatasaray - Göztepe maçını stadyumdan takip etti.

A milli takımın yeni patronu, Galatasaray'ın genç yıldızına hayran kaldı. 12.2 km ile sahanın en çok koşan oyuncusu olan Berkan Kutlu, Kuntz'un radarına girdi.

SON DAKİKA: STEFAN KUNTZ'UN PANZERİ BERKAN KUTLU!

Dünya Kupası elemelerinde zorlu Norveç ve Letonya maçlarına çıkacak milli takımda yeni teknik direktör Kuntz çalışmalarını sürdürüyor.

12.2 km ile sahanın en çok koşan oyuncusu olan Berkan, 61 isabetli pas, 10 sahipsiz top kazanma ve 4 top kapma istatistikleriyle ön plana çıktı.

23 yaşındaki orta saha, performansıyla Kuntz'un beğenisini kazandı. Futbol altyapısını İsviçre'de aldığını öğrendiği Galatasaraylı oyuncuya tam not veren Alman teknik adam, Berkan'ı aday kadroya çağırmaya karar verdi.

U-21 Milli Takımı için mücadele eden Berkan Kutlu, Norveç ve Letonya maçlarıyla ilk kez A Milli Takım forması giyme şansını yakalayacak.

TERİM TAYLAN'I DİNLENDİRDİ

Lig ve Avrupa'daki 14 maça 14 farklı takım çıkaran Fatih Terim, ilk kez aynı ilk 11'i sahaya sürmeye hazırlanıyor.

Lazio'yu 1-0 yendikleri maçı zirve noktası olarak gören deneyimli teknik adam, aynı oyuncu grubunu Marsilya deplasmanına hazırlıyor.

Bu yüzden Taylan Antalyalı, Göztepe karşısında dinlendirildi. Marsilya maçında Muslera'nın önünde Yedlin-Nelsson-Marcao-Van Aanholt dörtlüsü görev yapacak.

MORUTAN KANATTA...

Tek ön libero Taylan'ı merkezde Berkan ve Cicaldau tamamlayacak. Morutan ve Kerem kanatlarda, Halil ise ileri uçta oynayacak.

O HATALAR LUYİNDAMA'NIN SONU OLDU!

Marcao'nun 8 maç ceza alması sonucunda ilk 11'de oynama fırsatı bulan Christian Luyindama, peş peşe yaptığı hatalar sonrası sabrı taşırdı.

Tepkilerin ortak noktası olan Luyindama ile sözleşme uzatma görüşmeleri şimdilik durdu. Luyindama'nın menajeriyle sözleşme uzatma konusunda prensip anlaşmasına varılmıştı.

Luyindama, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Marsilya maçına da yedek kulübesinde başlayacak.

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Son dakika: Milli takımın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz Galatasaray'ın yıldızına hayran kaldı! Panzer...
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