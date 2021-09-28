Son dakika: Stefan Kuntz Berkan Kutlu’ya hayran kaldı! Norveç maçında...

YARDIMCISI KENAN KOÇAK İLE İZLEDİ!
Şenol Güneş ile yolların ayrılmasından sonra milli takımın yeni teknik direktörü olan Stefan Kuntz, Galatasaray - Göztepe maçını stadyumdan takip etti.
A milli takımın yeni patronu, Galatasaray'ın genç yıldızına hayran kaldı. 12.2 km ile sahanın en çok koşan oyuncusu olan Berkan Kutlu, Kuntz'un radarına girdi.
Dünya Kupası elemelerinde zorlu Norveç ve Letonya maçlarına çıkacak milli takımda yeni teknik direktör Kuntz çalışmalarını sürdürüyor.
12.2 km ile sahanın en çok koşan oyuncusu olan Berkan, 61 isabetli pas, 10 sahipsiz top kazanma ve 4 top kapma istatistikleriyle ön plana çıktı.
23 yaşındaki orta saha, performansıyla Kuntz'un beğenisini kazandı. Futbol altyapısını İsviçre'de aldığını öğrendiği Galatasaraylı oyuncuya tam not veren Alman teknik adam, Berkan'ı aday kadroya çağırmaya karar verdi.
U-21 Milli Takımı için mücadele eden Berkan Kutlu, Norveç ve Letonya maçlarıyla ilk kez A Milli Takım forması giyme şansını yakalayacak.
TERİM TAYLAN'I DİNLENDİRDİ
Lig ve Avrupa'daki 14 maça 14 farklı takım çıkaran Fatih Terim, ilk kez aynı ilk 11'i sahaya sürmeye hazırlanıyor.
Galatasaray'ın beraberliği yakaladığı golün ardından Berkan Kutlu, topu alarak hızlıca santraya koştu. @erselyildiriim pic.twitter.com/3xOaDUf0Wu— Sabah Spor (@sabahspor1) September 26, 2021
Lazio'yu 1-0 yendikleri maçı zirve noktası olarak gören deneyimli teknik adam, aynı oyuncu grubunu Marsilya deplasmanına hazırlıyor.
Bu yüzden Taylan Antalyalı, Göztepe karşısında dinlendirildi. Marsilya maçında Muslera'nın önünde Yedlin-Nelsson-Marcao-Van Aanholt dörtlüsü görev yapacak.
MORUTAN KANATTA...
Tek ön libero Taylan'ı merkezde Berkan ve Cicaldau tamamlayacak. Morutan ve Kerem kanatlarda, Halil ise ileri uçta oynayacak.
O HATALAR LUYİNDAMA'NIN SONU OLDU!
Marcao'nun 8 maç ceza alması sonucunda ilk 11'de oynama fırsatı bulan Christian Luyindama, peş peşe yaptığı hatalar sonrası sabrı taşırdı.
Tepkilerin ortak noktası olan Luyindama ile sözleşme uzatma görüşmeleri şimdilik durdu. Luyindama'nın menajeriyle sözleşme uzatma konusunda prensip anlaşmasına varılmıştı.
Luyindama, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Marsilya maçına da yedek kulübesinde başlayacak.