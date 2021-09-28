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Giriş Tarihi: 28.9.2021 10:07 Son Güncelleme: 28.9.2021 10:08

Trabzonspor'dan beraberlik serisi! Son 19 maçta 11 kez...

AA
Trabzonspor’dan beraberlik serisi! Son 19 maçta 11 kez...

Trabzonspor, deneyimli teknik direktör Abdullah Avcı ile çıktığı son 19 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Bordo-mavililer bu 19 maçta 11 kez berabere kalırken, 8 müsabakadan ise galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor karşısından 1-1'lik sonuçla ayrılan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son 19 maçta yenilmezken, en fazla alınan sonuç ise beraberlik oldu.

En son teknik direktör Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 19 lig maçını kaybetmedi.

Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 19 maçında 8 galibiyet, 11 beraberlik elde ederken 204 gündür kaybetmedi.

22 PUAN KAYIPLI SERİ

Trabzonspor, yenilmezlik serisinde 11 maçta aldığı beraberliklerle 22 puan yitirdi. Geçen sezon son 12 maçında 4 galibiyet, 8 beraberlik alan Karadeniz ekibi, bu sezon ise 7 hafta sonunda 4 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Bu sezon 7 maçta 6 puan kaybeden bordo-mavililer, aldığı beraberlikle iki kez de lider olma fırsatını değerlendiremedi. Karadeniz ekibi, 7. haftayı 15 puan ile 16 puanlı Fenerbahçe'nin gerisinde ikinci sırada tamamladı.

39 MAÇTA 14 BERABERLİK

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde 39 lig maçına çıktı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmaların 22'sinde sahadan galibiyetle ayrılırken 14 karşılaşma beraberlikle bitti, 3 maçta da yenilgi yaşadı.

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Trabzonspor'dan beraberlik serisi! Son 19 maçta 11 kez...
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