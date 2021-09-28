Trabzonspor’dan beraberlik serisi! Son 19 maçta 11 kez...

22 PUAN KAYIPLI SERİ

Trabzonspor, yenilmezlik serisinde 11 maçta aldığı beraberliklerle 22 puan yitirdi. Geçen sezon son 12 maçında 4 galibiyet, 8 beraberlik alan Karadeniz ekibi, bu sezon ise 7 hafta sonunda 4 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Bu sezon 7 maçta 6 puan kaybeden bordo-mavililer, aldığı beraberlikle iki kez de lider olma fırsatını değerlendiremedi. Karadeniz ekibi, 7. haftayı 15 puan ile 16 puanlı Fenerbahçe'nin gerisinde ikinci sırada tamamladı.