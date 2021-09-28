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Giriş Tarihi: 28.9.2021 17:07 Son Güncelleme: 28.9.2021 17:27

Trabzonspor'dan flaş açıklamalar! Alanyaspor maçındaki kararlara ve MHK'ye tepki...

Trabzonspor’dan flaş açıklamalar! Alanyaspor maçındaki kararlara ve MHK’ye tepki...

Son dakika haberi: Trabzonspor, dün oynanan Alanyaspor maçıyla ilgili verilen kararlara tepki gösteren bir açıklama paylaştı. Kulüp sitesinden yapılan açıklamalarda, Alanyaspor maçında Hüseyin Türkmen'e gösterilen kırmızı kart sebebiyle Halis Özkahya'ya tepki gösterildi. İşte o açıklamalar...

Trabzonspor, Süper Lig'de oynadıkları Alanyaspor maçıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Trabzonspor tarafından yapılan açıklamalarda, Alanyaspor maçının hakemi olan Halis Özkahya'ya ve MHK'ye tepki gösterildi.

Dün oynadığımız Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında futbolcumuz Hüseyin Türkmen'e kırmızı kart göstererek müsabakanın seyrine doğrudan etki eden Halis Özkahya hakkında yeniden açıklama yapma gereği doğmuştur.

Kulübümüz; 7 Mart 2020 Cumartesi günü oynadığımız Gaziantep FK karşılaşmasında Abdülkadir Ömür'ün nizami golünü iptal ederek futbolcularımızın emeğine, camiamızın sevincine ve kulübümüzün kasasına göz diken Halis Özkahya hakkında yaptığı açıklamada "Türk futbolunun yüz karası" nitelendirmesinde bulunmuş ve devamında "O başta olmak üzere, MHK içerisinde bir başka kişi, grup veya zümreye aidiyet hisseden herkes Türk futbolundan acilen el çektirilmeli ve def edilmelidir!" demiştir.

Özellikle bilinmesini isteriz ki; yaklaşık 570 günlük sürenin ardından Halis Özkahya'yı yeniden Trabzonsporumuzun maçına verme cüreti gösteren MHK utanmasa bile, bizler Trabzonspor Kulübü olarak yaptığımız bu açıklamanın doğruluğundan, haklılığından ve bir kez daha tüm Türkiye'nin gözleri önünde tescillenmesinden utanıyoruz!

TRABZONSPOR: "TÜM FUTBOL AİLESİ ADINA UTANIYORUZ!"

Futbola emek veren herkes adına, saha içi ve saha dışında alın teri döken tüm futbol ailesi adına utanıyoruz!

Bizler için dün oynadığımız Alanyaspor karşılaşmasında Hüseyin Türkmen'i haksız bir kırmızı kartla oyun dışı bırakarak bir kez daha futbolcularımızın emeğine, camiamızın sevincine ve kulübümüzün kasasına göz diken "Türk futbolunun yüz karası Halis Özkahya" sadece bir figürandan başkası değildir.

Kulübümüz; yine aynı tarihte yaptığı açıklamada "Trabzonspor Kulübü olarak mücadelemiz bu sistemle, bu sistemin ahlaksızlık çarkını döndürmeye çalışan odaklarla ve her bir çarkın içinde kendine yer edinmiş aşağılık ve asalak bireylerledir!" demiştir.

Tekrar ediyoruz; Trabzonspor Kulübü olarak bizim kavgamız hırsızları barındıran, kollayan, güçlendiren ve kullanan bu zihniyetledir. Yüzüne tükürülmesine rağmen "Ya Rabbi Şükür" diyecek kadar yüzsüz insanlarla ve hâlâ bu insanları hakem camiası içerisinde barındıran karanlık odaklarladır.

Bizler biliyor ve görüyoruz ki; Halis Özkahya bu sistem içerisinde yalnız değil. O'nu görevlendiren, O'nu harekete geçiren, O'nu yöneten ve yönlendiren birileri var. Bu karanlık sistem içerisinde kendine yer edinmiş, Trabzonspor'un yükselişine ket vurmaya çalışan ve kapalı kapılar ardına saklanıp alçakça planlar yapan birileri var.

Ancak, onlar da bilmeli ki; Karşılarında yönetimiyle, teknik direktörüyle, futbolcusu ve taraftarıyla tek yürek şampiyonluk yolunda ilerleyen bir Trabzonspor camiası var!

Herkesi büyük bir dikkatle bu gerçekleri anlamaya davet ediyor, kamuoyuna saygılarımızı sunuyoruz.

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Trabzonspor'dan flaş açıklamalar! Alanyaspor maçındaki kararlara ve MHK'ye tepki...
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