TÜBİTAK burs başvurusu ne zaman? 2021 TÜBİTAK STAR burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Ayrıca, söz konusu Program kapsamında bursiyer seçilip desteklenen öğrencilerin kariyer gelişimlerine destek olmak ve hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlamak amacıyla "BİDEB 2248-Mentorluk Desteği Programı" kapsamında mentorluk desteği veriliyor. Mentorluk desteği, öğrencilerin kariyer hedefleri doğrultusunda bilimsel ve teknolojik yetkinliklerini geliştirmeleri amacıyla lisans eğitimlerinin sonuna kadar devam ediyor.

Desteklenen bursiyerlerimizin yararlanması için "BİDEB 2237-A Bi̇li̇msel Eğitim Etkinlikleri Desteği̇ Programı" kapsamında robotik, yenilenebilir enerji, yapay zeka, etnobotanik, argümantasyon, gastronomi, hukuk, nükleer enerji gibi birçok alanda yüz yüze ya da çevrim içi eğitim programları düzenleniyor. "BİDEB 2224 - Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı" kapsamında yurt içinde ya da yurt dışında düzenlenen bilimsel etkinliklere katılımları için destek sağlanıyor.