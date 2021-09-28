Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TÜBİTAK burs başvurusu ne zaman? 2021 TÜBİTAK STAR burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 28.9.2021 09:24

TÜBİTAK burs başvurusu ne zaman? 2021 TÜBİTAK STAR burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

TÜBİTAK burs başvurusu ne zaman? 2021 TÜBİTAK STAR burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Milyonlarca üniversite öğrencisinin gündeminde TÜBİTAK STAR burs başvuru tarihleri yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1500 öğrenci için STAR burs programının açılacağını bildirdi. Yurt içinde başarılı öğrencilerin temel bilimlere yönelimini teşvik etmenin amaçlandığı TÜBİTAK 2021 burs başvuru şartları, tarihleri gibi bilgiler merak konusu oldu. Stajyer Araştırmacı Burs Programı başvuruları ile ilgili tüm detaylar belli oldu. Peki TÜBİTAK burs başvurusu ne zaman? 2021 TÜBİTAK STAR burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte yanıtı…

TÜBİTAK burs başvurusu ile ilgili son gelişmeler binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Son gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, burs müjdesini vermişti. TÜBİTAK tarafından lisans öğrencilerine ödenen bursun yanı sıra ödenecek olan bursun başvuru tarihleri, şartları gibi bilgiler merak konusu oldu. Peki TÜBİTAK burs başvurusu ne zaman? 2021 TÜBİTAK STAR burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

STAR BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TÜBİTAK burs başvuru tarihleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere burs müjdesi verdi. Konuşmasında, ''Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız da STAR bursu olan TÜBİTAK stajyer araştırma uygulamasını başlattı. STAR Burs programını, 1500 öğrenci için yeniden açıyoruz.'' ifadelerine yer verdi.

TÜBİTAK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

TÜBİTAK'ın internet sitesinden yayınlanan duyuruya göre TÜBİTAK burs başvuruları 25 Ekim - 12 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacak.

TÜBİTAK BURS BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

TÜBİTAK burs başvurusu https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden alınmaktadır.

BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TÜBİTAK'ın internet sitesinde yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı;

TÜBİTAK, Türkiye'nin genç ve başarılı beyinlerini desteklemeye devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda sayısal bölümler (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik) için Y-SAY, eşit ağırlıklı ve sözel bölümler (Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Tarih, Coğrafya, Sosyoloji, Antropoloji, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, İlahiyat) için TYT puan türünde ilk 25.000'e girerek yurt içindeki üniversitelerin belirtilen örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptıranlar, BİDEB 2205-Lisans Burs Programı'ndan aylık 4.000 TL'ye kadar burs almaya hak kazanıyor.

Ayrıca, söz konusu Program kapsamında bursiyer seçilip desteklenen öğrencilerin kariyer gelişimlerine destek olmak ve hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlamak amacıyla "BİDEB 2248-Mentorluk Desteği Programı" kapsamında mentorluk desteği veriliyor. Mentorluk desteği, öğrencilerin kariyer hedefleri doğrultusunda bilimsel ve teknolojik yetkinliklerini geliştirmeleri amacıyla lisans eğitimlerinin sonuna kadar devam ediyor.

Desteklenen bursiyerlerimizin yararlanması için "BİDEB 2237-A Bi̇li̇msel Eğitim Etkinlikleri Desteği̇ Programı" kapsamında robotik, yenilenebilir enerji, yapay zeka, etnobotanik, argümantasyon, gastronomi, hukuk, nükleer enerji gibi birçok alanda yüz yüze ya da çevrim içi eğitim programları düzenleniyor. "BİDEB 2224 - Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı" kapsamında yurt içinde ya da yurt dışında düzenlenen bilimsel etkinliklere katılımları için destek sağlanıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Okullar kapanacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi! Okullar tekrar kapanır mı ve yüz yüze eğitim biter mi?
Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak, bugün mü? MEB Bursluluk Sınavı İOKBS sonuçları 2021 sorgulama ekranı
Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika duyurdu! Kabine Toplantısı kararları açıklandı! Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları 27 Eylül 2021
Bursluluk sınavı sonuçları için için kritik saatler! 2021 İOKBS sonuçları – Bursluluk sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Son dakika haberler: Yerli aşı TURKOVAC rekora hazırlanıyor
Son dakika: Milli takımın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz Galatasaray'ın yıldızına hayran kaldı! Fatih Terim...
Son dakika haberleri | İkinci Melek İpek vakası: Yaralanan koca hastanede öldü
Ortaya çıktı, Göztepeli İrfan Can, Galatasaray maçı sonrası...
CHP'li vekil Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adaylarını tek tek saydı: 3 isim var...
Son dakika haberler: Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen zanlıdan kan donduran ifadeler! Kopan ip parçasıyla...
ARKADAŞINA GÖNDER
TÜBİTAK burs başvurusu ne zaman? 2021 TÜBİTAK STAR burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA