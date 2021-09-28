Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Üç Kuruş dizisinin ilk fragmanı yayınlandı: Üç Kuruş konusu ne, oyuncuları kimler? Üç Kuruş nerede çekiliyor?
Giriş Tarihi: 28.9.2021 11:42

Üç Kuruş dizisinin ilk fragmanı yayınlandı: Üç Kuruş konusu ne, oyuncuları kimler? Üç Kuruş nerede çekiliyor?

Üç Kuruş dizisinin ilk fragmanı yayınlandı: Üç Kuruş konusu ne, oyuncuları kimler? Üç Kuruş nerede çekiliyor?

Ekranların merakla beklenen yeni yapımı Üç Kuruş dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. İçerde ve Çukur hayranlarının yaz aylarından beri beklediği dizinin tanıtım videosu internetten paylaşıldı. Bunun üzerine diziyi izlemeyi planlayanlar Üç Kuruş konusu ne, oyuncuları kimler sorularına yanıt aramaya başladı. Ayrıca dizinin geçtiği mekanlar ve Çıngıraklı Mahallesi, Üç Kuruş nerede çekiliyor sorusunu da doğurdu. İşte dizinin ilk tanıtım videosu ve merak edilenlerin yanıtı.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade gibi isimlerle dikkat çeken dizinin senarist koltuğunda Damla Serim ve Murat Uyurkulak oturuyor. Bir mafya lideri ve polisin mücadelesini anlatan dizi, Üç Kuruş konusu ne, oyuncuları kimler, Üç Kuruş nerede çekiliyor gibi sorularla inceleniyor. Dizi, ilk olarak geçtiğimiz sezonun sonunda, Çukur dizisinin final sahnesinde müjdelenmişti. İşte Üç Kuruş dizisinin ilk fragmanı ve tanıtım videosu!

ÜÇ KURUŞ KONUSU NEDİR?

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI

Kartal: Uraz Kaygılaroğlu

Efe: Ekin Koç

İrfan: Diren Polatoğulları

Bahar: Nesrin Cavadzade

Leyla: Aslıhan Malbora

Neriman: Nursel Köse

Oktay: Civan Canova

Halit: Ercan Kesal

Ruşen: Mustafa Kırantepe

Şesu: Uğur Yıldıran

Şahin: Umutcan Ütebay

Halide: Damla Makar

Nesrin: Melissa Yıldırımer

Batu: Aytaç Uşun

Semiha: Süreyya Kilimci

Mesut: Cenk Kangöz

Konyalı: Alişan Uğur

Bülent: Burak Altay

Sahir: Muttalip Müjdeci

Peri: Asena Girişken

Hazal: Tuğçe Yolcu

Mirsad: Erkan Üçüncü

Neşe: Aylin Engör

Kamil: Volkan Kıran

Ahmet: Özkan Özipek

Seco: Ömer Çobanoğlu

Hüseyn: Ömer Civan Şit

ÜÇ KURUŞ NEREDE ÇEKİLİYOR, ÇINGIRAKLI MAHALLESİ NEREDE?

Gerçekte Çıngıraklı Mahallesi adında bir yer yok fakat dizinin çekimleri İstanbul'un çeşitli mahallelerinde çekiliyor. Bir Roman mahallesi olarak temsil edilen mahalle çekimlerinin Fatih ilçesinde ve Beykoz'da bulunan eski kundura fabrikasında gerçekleştirildiği biliniyor.

ÜÇ KURUŞ TANITIM VİDEOSU YAYINLANDI!

Üç Kuruş 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle

EN ÇOK OKUNANLAR

Okullar kapanacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi! Okullar tekrar kapanır mı ve yüz yüze eğitim biter mi?
Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı! MEB Bursluluk Sınavı İOKBS sonuçları 2021 sorgulama ekranı
Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika duyurdu! Kabine Toplantısı kararları açıklandı! Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları 27 Eylül 2021
MEB son dakika duyurdu: Bursluluk sınav sonuçları açıklandı! 2021 Bursluluk sınavı sonuçları - İOKBS sonuçları sorgulama ekranı
Koronavirüste yeni tedbir: HES yerine aşı kartı dönemi
Son dakika haberler: Yerli aşı TURKOVAC rekora hazırlanıyor
Alçaklığın ödülü! Türkiye'nin yerli ve milli projelerini bakın ne karşılığında satmış...
Son dakika: Milli takımın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz Galatasaray'ın yıldızına hayran kaldı! Fatih Terim...
Son dakika: Başkan Ali Koç canlı yayında açıklamıştı... Kim Min Jae zirvede!
SON DAKİKA: İkinci Melek İpek vakası: Yaralanan koca hastanede öldü
ARKADAŞINA GÖNDER
Üç Kuruş dizisinin ilk fragmanı yayınlandı: Üç Kuruş konusu ne, oyuncuları kimler? Üç Kuruş nerede çekiliyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA