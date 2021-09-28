Üç Kuruş dizisinin ilk fragmanı yayınlandı: Üç Kuruş konusu ne, oyuncuları kimler? Üç Kuruş nerede çekiliyor?

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade gibi isimlerle dikkat çeken dizinin senarist koltuğunda Damla Serim ve Murat Uyurkulak oturuyor. Bir mafya lideri ve polisin mücadelesini anlatan dizi, Üç Kuruş konusu ne, oyuncuları kimler, Üç Kuruş nerede çekiliyor gibi sorularla inceleniyor. Dizi, ilk olarak geçtiğimiz sezonun sonunda, Çukur dizisinin final sahnesinde müjdelenmişti. İşte Üç Kuruş dizisinin ilk fragmanı ve tanıtım videosu!
ÜÇ KURUŞ KONUSU NEDİR?
Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.
ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI
Kartal: Uraz Kaygılaroğlu
Efe: Ekin Koç
İrfan: Diren Polatoğulları
Bahar: Nesrin Cavadzade
Leyla: Aslıhan Malbora
Neriman: Nursel Köse
Oktay: Civan Canova
Halit: Ercan Kesal
Ruşen: Mustafa Kırantepe
Şesu: Uğur Yıldıran
Şahin: Umutcan Ütebay
Halide: Damla Makar
Nesrin: Melissa Yıldırımer
Batu: Aytaç Uşun
Semiha: Süreyya Kilimci
Mesut: Cenk Kangöz
Konyalı: Alişan Uğur
Bülent: Burak Altay
Sahir: Muttalip Müjdeci
Peri: Asena Girişken
Hazal: Tuğçe Yolcu
Mirsad: Erkan Üçüncü
Neşe: Aylin Engör
Kamil: Volkan Kıran
Ahmet: Özkan Özipek
Seco: Ömer Çobanoğlu
Hüseyn: Ömer Civan Şit
ÜÇ KURUŞ NEREDE ÇEKİLİYOR, ÇINGIRAKLI MAHALLESİ NEREDE?
Gerçekte Çıngıraklı Mahallesi adında bir yer yok fakat dizinin çekimleri İstanbul'un çeşitli mahallelerinde çekiliyor. Bir Roman mahallesi olarak temsil edilen mahalle çekimlerinin Fatih ilçesinde ve Beykoz'da bulunan eski kundura fabrikasında gerçekleştirildiği biliniyor.
ÜÇ KURUŞ TANITIM VİDEOSU YAYINLANDI!
Üç Kuruş 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle