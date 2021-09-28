Üç Kuruş dizisinin ilk fragmanı yayınlandı: Üç Kuruş konusu ne, oyuncuları kimler? Üç Kuruş nerede çekiliyor?

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade gibi isimlerle dikkat çeken dizinin senarist koltuğunda Damla Serim ve Murat Uyurkulak oturuyor. Bir mafya lideri ve polisin mücadelesini anlatan dizi, Üç Kuruş konusu ne, oyuncuları kimler, Üç Kuruş nerede çekiliyor gibi sorularla inceleniyor. Dizi, ilk olarak geçtiğimiz sezonun sonunda, Çukur dizisinin final sahnesinde müjdelenmişti. İşte Üç Kuruş dizisinin ilk fragmanı ve tanıtım videosu!

ÜÇ KURUŞ KONUSU NEDİR?

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.