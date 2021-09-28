Sigorta primi borçları, para cezaları, trafik vergisi borcu, KYK öğrenim ve katkı kredisi borçları gibi borçların yapılandırılacağı müjdesi geçtiğimiz aylarda verilmiş, yapılandırmaya başvuru süreci uzatılmıştı. Devlete olan borçlarını ödeme güçlüğü çeken vatandaşlara kolay ödeme imkanı sunan bu uygulama, vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır, nereye başvurulur, son başvuru günü ne gibi sorularla inceleniyor. KYK borç yapılandırma başvurusu nereden yapılır?? İşte gib.gov.tr ve e-Devlet üzerinden borç yapılandırma başvuru ekranı.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NE ZAMANA UZATILDI?

7326 Sayılı Kanun ile borç yapılandırma uygulaması Haziran ayında yürürlüğe girmiş, pandemi koşulları da göz önüne alınarak Ağustos ayı sonuna ertelenmişti. Daha sonra ikinci bir kararla Eylül ayı sonuna ertelenen yapılandırma başvuruları için sona gelindi. Borç taksitlendirme ve peşin ödemede ekstra indirim imkanını kapsayan yapılandırma başvuruları 30 Eylül Perşembe gününe kadar alınacak.