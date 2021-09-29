30 Eylül Perşembe güncel su kesintileri: Bugün hangi ilçelerde sular kesilecek, ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi sorgulama!

İSKİ tarafından su dağıtımının sağlandığı İstanbul'da, bazı mahalle ve ilçeleri kapsayan, arızanın boyutuna bağlı olarak saatler süren kesintiler meydana gelebiliyor. Altyapı iyileştirmesi ve onarım amacıyla gerçekleştirilen kesintilerden mağduriyet yaşanmaması adına İSKİ güncel olarak kesintileri paylaşıyor. Bugün hangi ilçelerde sular kesilecek, sular ne zaman gelecek sorgusuyla araştırılan güncel kesintiler, İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı ile öğreniliyor. İşte 30 Eylül Perşembe güncel su kesintileri!
SON DAKİKA İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER - İSKİ (30 EYLÜL)
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Cumhuriyet Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|30.09.2021 02:52
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
SON DAKİKA ANKARA'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER - ASKİ (30 EYLÜL)
Arıza Tarihi: 29.09.2021 12:00:00
Tamir Tarihi: 30.09.2021 05:00:00
Detay: Detay: SU İNŞAAT DAİRESi BAŞKANLIĞI İHALETEN FİRMA TARAFINDAN DÖŞENEN HATLARA BAĞLANTI YAPILACAĞI İÇİN PLANLI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: OSMANLI MAH. ERTUĞRUL GAZİ MAH. SARAYCIK MAH. ( PINARBAŞI MAH. DE TANZİK DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANACAKTIR.)
SON DAKİKA İZMİR'DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER - İZSU (30 EYLÜL)
Buca İlçesi Ufuk Mahallesinde bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış olan branşman hatlarının yenileme çalışması yapılacağından 23.09.2021 perşembe gününden 07.10.2021 perşembe gününe kadar on beş (15) gün süre ile Ufuk Ve Çamlık mahallerine 14:00 - 17:00 saatleri
arasında üç (3) saat su verilemeyecektir.
Kesintiden Etkilenecek Mahalleler: Buca İlçesi Ufuk ve Çamlık mahalleleri