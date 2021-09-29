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Giriş Tarihi: 29.9.2021 11:00

3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge son durum ne?

3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge son durum ne?

Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ek göstergenin çıkacağı tarihi araştırıyor. Devlet memurlarının aylık ücretlerini, emekli maaşlarını ve ikramiyelerini belirleyen önemli unsurlarından 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak sorusuna yanıt aranıyor. En son Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili olarak açıklama yaptı. Buna göre; 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge son durum ne? İşte detaylar…

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne sorularına vatandaşlar yanıt arıyor. Bakan Bilgin'in açıklamalarına göre, 3600 ek gösterge düzenlemesi ile söz konusu meslek gruplarının maaş ve ikramiyelerinde yüzde 20'lik bir artış meydana gelecek. 3600 ek gösterge polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinden oluşan 1.3 milyon memuru kapsamaktadır. Peki 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge son durum ne?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Bu durum sadece belirli meslek gruplarını kapsamaktadır ancak memur sendikaları bu ek göstergenin tüm kamu personeline uygulanmasını ve kapsamının genişletilmesini istemektedir. Ancak şuan 3600 ek gösterge polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinden oluşan 1.3 milyon memuru kapsamaktadır. Yalnızca bu meslek grupları ve bunlardan emekli olan vatandaşlar ek göstergeden faydalanabilir.

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklilerinin maaşına 2022 yılında yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 7 artış yapılacak. Ayrıca 2023 yılının ilk altı ayında yüzde 8, ikinci altı ayında yüzde 6 zam söz konusu olacak.

EK GÖSTERGE MAAŞLARA NE KADAR ETKİ EDECEK?

Bakan Bilgin'in açıklamalarına göre, 3600 ek gösterge düzenlemesi ile söz konusu meslek gruplarının maaş ve ikramiyelerinde yüzde 20'lik bir artış meydana gelecek.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR, NE İŞE YARAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ek göstergede anlaşmaya gidildiğini duyurdu. Ek gösterge, devlet memurlarının aylık ücretlerini, emekli maaşlarını ve ikramiyelerini belirleyen önemli unsurlardan biridir. Dolayısıyla ek göstergenin yüksek olması emekli maaşının da yüksek olması demektir. Bu durumda ek göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olan bir memurdan daha çok zam ve maaş alır. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir.

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3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge son durum ne?
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