3600 ek gösterge son dakika açıklaması geldi! 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor ve ne zaman çıkacak?

3600 ek göstergede son durum merak konusu oldu. Uzun bir süredir gündemde olan 3600 ek gösterge ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da flaş açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, 3600 ek göstergede son durumu açıklarken "3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür." sözlerini kullandı.

SON DAKİKA | 3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Soylu'nun açıklamalarının ardından polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisi olan memurlar tarafından 3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsıyor sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki, 3600 ek göstergede son durum ne ve ne zaman çıkacak?

İşte, her iki Bakan tarafından yapılan açıklamalar ve 3600 ek göstergede son durum bilgisi!