ÖSYM ile ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ALES/2 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu!

ALES olarak da bilinen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, geçtiğimiz haftalarda tek oturumla tamamlandı. Adaylar, zorlu sorular karşısında ter dökerken ALES sonuçları için de bekleyişe başladı. Bu noktada, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. ÖSYM, 2021 ALES/2 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki, ALES sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih
19 Eylül tarihinde Türkiye genelinde birçok merkezde gerçekleştirilen ALES, sonuç tarihi belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre ALES sınav sonuçları 14 Ekim 2021 tarihinde erişime açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yılın son ALES başvuruları 6-14 Ekim tarihleri arasında alınacak.
ALES/3 SINAVI NE ZAMAN UYGULANACAK?
ALES/3 sınavı 21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak. Sonuçları ise 16 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak.