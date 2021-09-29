Altay Bayındır'dan Olympiakos değerlendirmesi! "Rakibin kim olduğunun önemi yok"

Karşılaşmayla ilgili düşüncelerini açıklayarak sözlerine başlayan genç kaleci, "Yarın çok önemli bir maça çıkacağız. Her maç olduğu gibi bu maça da hazırız. Biz Fenerbahçe'yiz. Rakibin kim olduğunun önemi yok. Sahada elimizden geleni yapacağız ve inşallah güzel bir sonuçla yolumuza emin adımlarla devam ederiz" ifadelerini kullandı. Her maç öncesinde olduğu gibi bu maç için de gerekli analizi gerçekleştirdiklerini söyleyen Altay, "Her maçtan önce rakibin sadece forvetlerini değil, genel olarak bütün oyuncularının analizini yapıyoruz. Kaleci hocamız değişti ama hangi hocanın geldiği ya da gittiğinin önemi yok, hocamız kim olursa olsun kendimizi geliştirmek için çalışıyoruz. Sahadaki kurallar belli, bir kalecinin yapması gerekenler belli. Yoğun bir maratondan geçiyoruz. Mental ve fizik olarak yorgun olabiliyoruz, sonuç olarak insanız. Bundan sonrasında gelişip sağlıklı şekilde yola devam etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.