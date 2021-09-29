Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altay Bayındır'dan Olympiakos değerlendirmesi! "Rakibin kim olduğunun önemi yok"
Giriş Tarihi: 29.9.2021 16:40

Altay Bayındır'dan Olympiakos değerlendirmesi! "Rakibin kim olduğunun önemi yok"

İHA
Altay Bayındır’dan Olympiakos değerlendirmesi! Rakibin kim olduğunun önemi yok

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Olympiakos maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Gerekli analizleri yaptıklarını dile getiren Bayındır, "Güzel bir sonuç alarak yolumuza devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Yunan ekibi Olympiakos ile sahasında karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de milli file bekçi Altay Bayındır basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayla ilgili düşüncelerini açıklayarak sözlerine başlayan genç kaleci, "Yarın çok önemli bir maça çıkacağız. Her maç olduğu gibi bu maça da hazırız. Biz Fenerbahçe'yiz. Rakibin kim olduğunun önemi yok. Sahada elimizden geleni yapacağız ve inşallah güzel bir sonuçla yolumuza emin adımlarla devam ederiz" ifadelerini kullandı. Her maç öncesinde olduğu gibi bu maç için de gerekli analizi gerçekleştirdiklerini söyleyen Altay, "Her maçtan önce rakibin sadece forvetlerini değil, genel olarak bütün oyuncularının analizini yapıyoruz. Kaleci hocamız değişti ama hangi hocanın geldiği ya da gittiğinin önemi yok, hocamız kim olursa olsun kendimizi geliştirmek için çalışıyoruz. Sahadaki kurallar belli, bir kalecinin yapması gerekenler belli. Yoğun bir maratondan geçiyoruz. Mental ve fizik olarak yorgun olabiliyoruz, sonuç olarak insanız. Bundan sonrasında gelişip sağlıklı şekilde yola devam etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"HATALARDAN DERS ÇIKARMAK ÖNEMLİ"
Sivasspor maçında yaptığı hatanın hatırlatılması üzerine de konuşan Altay Bayındır, "Topu kullanmam hocanın talebi değil. Saha içinde kararları veren oyuncunun kendisidir. Sivasspor maçındaki hareket benim kararımdı. Rakip pres yaptı. Bir oyuncu boştaydı ama yanında da rakip vardı. Orada çalımı atabilseydim, kimse bunu konuşmazdı. Gol yediğimizde de kimse yaptığımız kurtarışlara bakmıyor. Baktığınızda dünya çapında birçok insanın, yapmayacağını düşündüğümüz saçma sapan hatalarını görebiliyoruz. Bunları arkada bıraktık. Hatanın yer edinmediği bir camiada oynuyoruz. Sağlıklı tarafından bakınca, hataların en iyi yanı ders çıkarmak oluyor" diyerek sözlerini tamamladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yerli otomobil TOGG'un direksiyonuna geçen Aziz Sancar'ın ilk sorusu bakın ne oldu
Son dakika: Cüneyt Çakır'ın üzerine yürüdü! Milan-Atletico Madrid maçında şok görüntü
İŞKUR en az 5 bin TL maaşlı ilkokul mezunu KPSS şartsız personel ve memur alımı yapıyor: Ortaokul mezunu güncel İŞKUR personel alımı ilanları
Son dakika: Beşiktaş maçı sonrası usta yorumcudan dikkat çeken sözler! 'Kedinin fareyle oynadığı gibi...'
Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo kariyer planını belirledi! Futbolu bıraktıktan sonra sürpriz karar…
SON DAKİKA | Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son noktayı koydu!
Son Dakika Masterchef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 28 Eylül 2021 MasterChef dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı?
Başkan Erdoğan duyurmuştu! Her ilde devreye alınacak: İşte yeni düzenlemenin detayları...
Son dakika haberi: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü yüz yüze eğitim için kritik rakamı paylaştı! Yüzde 92'nin üzerine çıktı
Alçaklığın ödülü! Türkiye'nin yerli ve milli projelerini bakın ne karşılığında satmış...
ARKADAŞINA GÖNDER
Altay Bayındır'dan Olympiakos değerlendirmesi! "Rakibin kim olduğunun önemi yok"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA