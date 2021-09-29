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Giriş Tarihi: 29.9.2021 10:02

Bankaların kredi faiz oranları nasıl, son durum ne? İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

Bankaların kredi faiz oranları nasıl, son durum ne? İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

Çeşitli sebeplerle kredi çekmesi gereken binlerce vatandaş kredi faiz oranları araştırmasına çıktı. Özellikle pandemi sürecinde çoğu banka müşterilerine düşük faizli kampanyalar sunmuştu. Faizlerdeki son durum halen binlerce kişi tarafından araştırma konusu haline geliyor. Bu noktada ise “bankaların güncel kredi faiz oranları nasıl, son durum ne?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları 2021 listesi ve tüm detaylar...

Bankaların güncel kredi faiz oranları milyonlarca kişinin gün içerisinde takip ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle kamu bankaları, müşterilerine düşük faiz ve uzun vade seçenekleriyle kampanyalar sunmaya devam ediyor. Çeşitli nedenlerle kredi çekmek isteyen vatandaşlar öncelikle faizlerdeki son durumu inceliyor. İşte 2021 kredi faiz oranların ve tüm detaylar...

VAKIFBANK

Taşıt kredisi: %1.50'den

İhtiyaç Kredisi Kampanyası: %1.55'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37'den başlamaktadır.

2021 güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte bankaların kredi faiz oranları

ZİRAAT BANKASI

Tüketici kredisi: %1.55'ten

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.61

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.63

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

HALKBANK

İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

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Bankaların kredi faiz oranları nasıl, son durum ne? İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları
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