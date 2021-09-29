Bankaların kredi faiz oranları nasıl, son durum ne? İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

Bankaların güncel kredi faiz oranları milyonlarca kişinin gün içerisinde takip ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle kamu bankaları, müşterilerine düşük faiz ve uzun vade seçenekleriyle kampanyalar sunmaya devam ediyor. Çeşitli nedenlerle kredi çekmek isteyen vatandaşlar öncelikle faizlerdeki son durumu inceliyor. İşte 2021 kredi faiz oranların ve tüm detaylar...
VAKIFBANK
Taşıt kredisi: %1.50'den
İhtiyaç Kredisi Kampanyası: %1.55'den
SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37'den başlamaktadır.
ZİRAAT BANKASI
Tüketici kredisi: %1.55'ten
Taşıt kredisi (kaskolu): %1.61
Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.63
Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla
HALKBANK
İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,
Taşıt Kredilerinde %1,54'den,
Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.