İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim 6 Eylül tarihinde okulları açılmasıyla birlikte başladı. Artan vaka sayıları ile birlikte ise, okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi konuları gündeme taşındı. Konuya ilişkin Başkan Erdoğan ve Bakan Koca'dan son dakika açıklamaları geldi. Peki, 2021-2022 Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi? İşte, okullar tekrar kapanır mı konusuyla ilgili son dakika açıklamaları

OKULLAR KAPANACAK MI, YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda en çok merak edilen konular arasında okulların durumu yer alıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararları açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıklamalarda bulundu ve yüz yüze eğitime dair öğrencilerin merak ettiği konuya son noktayı koydu. Peki, okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi?

İşte, okullar kapanacak mı konusuyla ilgili gelişmeler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son dakika açıklamaları