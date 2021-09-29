Berghuis’in yolu Türkiye’den geçti!

AJAX'IN ilk golünü kaydeden Steven Berghuis'in babasının yolu bir dönem Türkiye'den geçmişti. 1991'de Volendam'dan G.Saray'a transfer olan Frank Berghuis'in, Türk vatandaşıyapılması için yoğun çaba sarf edilmişti. Yabancı sınırı olduğu dönemde sadece Feyenoord ile oynanan hazırlık maçında şans bulan baba Berghuis'in vatandaşlık işlemleri gerçekleşmeyince ligde de süre alamadı. Bu sırada Volendam, 450 bin Gulden (Dönemin Hollanda para birimi) bonservisi isterken o zamanki G.Saray Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin 'gönderilebilir' raporu vermesinin ardından ülkesine döndü.