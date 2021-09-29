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Giriş Tarihi: 29.9.2021

Berghuis’in yolu Türkiye’den geçti!

Berghuis’in yolu Türkiye’den geçti!
AJAX'IN ilk golünü kaydeden Steven Berghuis'in babasının yolu bir dönem Türkiye'den geçmişti. 1991'de Volendam'dan G.Saray'a transfer olan Frank Berghuis'in, Türk vatandaşı yapılması için yoğun çaba sarf edilmişti. Yabancı sınırı olduğu dönemde sadece Feyenoord ile oynanan hazırlık maçında şans bulan baba Berghuis'in vatandaşlık işlemleri gerçekleşmeyince ligde de süre alamadı. Bu sırada Volendam, 450 bin Gulden (Dönemin Hollanda para birimi) bonservisi isterken o zamanki G.Saray Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin 'gönderilebilir' raporu vermesinin ardından ülkesine döndü.

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Berghuis’in yolu Türkiye’den geçti!
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