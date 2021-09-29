Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bakan Koca saat kaçta açıklama yapacak, Bilim Kurulu toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir?

SONUCU NEGATİF OLANIN YÜZ YÜZE EĞİTİMİ BÖLÜNMEYECEK

Sonucu negatif çıkan öğrenciler 14 günlük filyasyon süresini tamamlamaya gerek kalmadan yüz yüze eğitime dönebilecek. Bilim Kurulu toplantısının online yapılması beklenirken özellikle eğitim camiasında gözler görüşme sonrasında yapılacak açıklama ve gelecek haberlere çevrildi.

FAHRETTİN KOCA BİLİM KURULU KARARLARINI DUYURDU

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada yüz yüze eğitimden taviz verilmeyeceğini bildirirken aşılamayla hastalıkla mücadele edilebileceğini bildirdi. "Okullarımızda salgının seyri açısından yakın takibini yaptığımız özel bir alan. 6 Eylül'den beri okullarımızda çıkan her vakayı dikkatle izliyoruz. Yaş gruplarının aktif vakalar içindeki dağılımında bir değişiklik olup olmadığını takip ediyoruz. Bugüne kadar alarm veren bir durum olmadığını ve yüz yüze eğitimin olumlu şekilde devam ettiğini görüyoruz. Endişeye mahal verecek bir durum olmadığını bilmenizi isterim. Bilim Kurulumuz yaygın aşılamadan önce en son kapananın tüm derecelerde okullar olmasını en erken açılanın ise yine okullar olmasını ısrarla belirtmişti" dedi.

HAMİLELERE KRİTİK UYARI

"Bilim Kurulumuz bağışıklık sistemi zayıf olan vatandaşlarımızı özel olarak ele almış aşı olma durumlarını değerlendirmiştir. Bu durumda olan vatandaşlarımızın aşılarını tamamlamak üzere özel bir çalışma yürütüyoruz. Benzer durumda gebelerimizin de hastalığa yakalanmalarında artış yaşanmıştır. Bu salgının seyrinde yeni bir durum. Gebelerimizin aşı olmalarında bir tereddüt olmaması gerektiği bir kere daha bilim kurulumuzca ortaya konmuştur. Anne adaylarımız tereddüt etmeden aşılarını olmalılar."