Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bakan Koca saat kaçta açıklama yapacak, Bilim Kurulu toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir?
Giriş Tarihi: 29.9.2021 10:50

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bakan Koca saat kaçta açıklama yapacak, Bilim Kurulu toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bakan Koca saat kaçta açıklama yapacak, Bilim Kurulu toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir?

Koronavirüs salgını sürecine ilişkin kritik değerlendirmelerin yapıldığı Bilim Kurulu Toplantısı bugün gerçekleşiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlığında toplanacak olan kurulun bugün gündeminde devam eden aşılama çalışmaları, düşmeyen vaka sayısı yer alacak. Öte yandan “Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta, sonuçları ve kararları nelerdir?” soruları yanıt aramaya başladı. Toplantıya saatler kala gözler toplantının ardından Bakan Koca’nın sonuç ve karar açıklamasına çevrildi. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta, sonuçları ve kararları nelerdir? İşte detaylar...

Koronavirüs bilim kurulu toplantısı için geri sayım başladı. Bugün toplanacak olan kurulun gündeminde iddiaya göre uzunca bir süredir kullanılan HES kodu yerine aşı kartı sorgulamasının başlatılması konusu olacak. Hal böyleyken toplantının kararları ve sonuçları merakla bekleniyor. Bakan Koca her toplantıda olduğu gibi bugün de açıklamalarda bulunacak. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta, sonuçları ve kararları nelerdir? İşte Bilim Kurulu toplantısı saati, kararları ve sonuçları ile ilgili tüm detaylar...

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00'de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Bakan Koca, toplantının ardından ise yazılı açıklama yapacak.Saat 19:00'dan sona açıklamanın yapılması bekleniyor.

İzlenme Rekorları Kıran Rus Kızılordu Korosu, İlk Defa Bir Solist İle Turneye Çıkıyor
Bitexen
Araba Fiyatın Burada! Hem de Saniyeler İçinde Arabanın Değerini Öğren.
arabam.com
by Taboola

SON TOPLANTIDA ALINAN KARAR VE AÇIKLAMALAR ŞÖYLEYDİ;

Bakan Özer'in yaptığı öneriye göre temaslı olan öğrencilere velilerinin izniyle 7. günde PCR testi yapılacak.

SONUCU NEGATİF OLANIN YÜZ YÜZE EĞİTİMİ BÖLÜNMEYECEK

Sonucu negatif çıkan öğrenciler 14 günlük filyasyon süresini tamamlamaya gerek kalmadan yüz yüze eğitime dönebilecek. Bilim Kurulu toplantısının online yapılması beklenirken özellikle eğitim camiasında gözler görüşme sonrasında yapılacak açıklama ve gelecek haberlere çevrildi.

FAHRETTİN KOCA BİLİM KURULU KARARLARINI DUYURDU

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada yüz yüze eğitimden taviz verilmeyeceğini bildirirken aşılamayla hastalıkla mücadele edilebileceğini bildirdi. "Okullarımızda salgının seyri açısından yakın takibini yaptığımız özel bir alan. 6 Eylül'den beri okullarımızda çıkan her vakayı dikkatle izliyoruz. Yaş gruplarının aktif vakalar içindeki dağılımında bir değişiklik olup olmadığını takip ediyoruz. Bugüne kadar alarm veren bir durum olmadığını ve yüz yüze eğitimin olumlu şekilde devam ettiğini görüyoruz. Endişeye mahal verecek bir durum olmadığını bilmenizi isterim. Bilim Kurulumuz yaygın aşılamadan önce en son kapananın tüm derecelerde okullar olmasını en erken açılanın ise yine okullar olmasını ısrarla belirtmişti" dedi.

HAMİLELERE KRİTİK UYARI

"Bilim Kurulumuz bağışıklık sistemi zayıf olan vatandaşlarımızı özel olarak ele almış aşı olma durumlarını değerlendirmiştir. Bu durumda olan vatandaşlarımızın aşılarını tamamlamak üzere özel bir çalışma yürütüyoruz. Benzer durumda gebelerimizin de hastalığa yakalanmalarında artış yaşanmıştır. Bu salgının seyrinde yeni bir durum. Gebelerimizin aşı olmalarında bir tereddüt olmaması gerektiği bir kere daha bilim kurulumuzca ortaya konmuştur. Anne adaylarımız tereddüt etmeden aşılarını olmalılar."

EN ÇOK OKUNANLAR

Yerli otomobil TOGG'un direksiyonuna geçen Aziz Sancar'ın ilk sorusu bakın ne oldu
SON DAKİKA | Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son noktayı koydu!
Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo kariyer planını belirledi! Futbolu bıraktıktan sonra sürpriz karar…
Son dakika: Ajax-Beşiktaş maçı için flaş sözler: Kedi-fare oyunu izledik!
Alçaklığın ödülü! Türkiye'nin yerli ve milli projelerini bakın ne karşılığında satmış...
Başkan Erdoğan duyurmuştu! Her ilde devreye alınacak: İşte yeni düzenlemenin detayları...
İŞKUR en az 5 bin TL maaşlı ilkokul mezunu KPSS şartsız personel ve memur alımı yapıyor: Ortaokul mezunu güncel İŞKUR personel alımı ilanları
Son Dakika Masterchef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 28 Eylül 2021 MasterChef dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kabine Toplantısı kararları açıklandı! Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları 27 Eylül 2021
Son dakika haberi: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü yüz yüze eğitim için kritik rakamı paylaştı! Yüzde 92'nin üzerine çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bakan Koca saat kaçta açıklama yapacak, Bilim Kurulu toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA