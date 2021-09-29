Canlı altın fiyatları son dakika: Tam, yarım, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar, 30 Eylül anlık cumhuriyet ve gram altın kaç TL?

30 Eylül Perşembe sabah saatlerinden itibaren, canlı altın fiyatları halkın gündeminde yer almaya başladı. Haftanın sonuna gelinirken, piyasaların kapanış günü olan Cuma günü öncesi altında son durum merak ediliyor. Bu bağlamda; tam, yarım, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu sorusu yanıt arıyor. 30 Eylül anlık cumhuriyet ve gram altın kaç TL sorusuyla A Para Canlı Altın Fiyatları üzerinden borsadaki hareketlilik araştırılıyor. İşte altının gram fiyatı ve sarı metalin fiyat hareketliliğindeki son durum.

SON DAKİKA | ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? (30 EYLÜL 2021)

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla Kapalıçarşı ve serbest piyasalardaki güncel alış-satış fiyatı anbean takip ediliyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan canlı ve anlık alış-satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' aracılığıyla öğrenebilirsiniz.