Çaresizim çaresiz

Oyuna korakor bir mücadele ile başlayan siyahbeyazlı ekip, 10. dakikada Batshuayi ile direk engeline takıldı. Ardından kontrolü ele geçiren rakip, Berghuis ve Haller ile üç puanı hanesine yazdırdı
11 eksik oyuncuyla Ajax deplasmanına gelen Beşiktaş, dezavantajdan öte bir durum içerisinde çıktığı karşılaşmanın ilk 15 dakikasında Dortmund benzeri efor ve oyun sergiledi. Batshuayi'nin direkten döne şutu bir kez daha "Ah vah" dedirtti. Sonrasında kaliteli ayaklar ve tecrübe farkıyla devreye giren Ajax oyuna ağırlığını koydu. Berghuis ve Haller'in golleriyle Hollanda ekibi devreyi 2-0 önde kapadı. İkinci yarıya iki değişiklikle çıkan siyahbeyazlılar karşılık vermek istese de eksik oyuncularını derinden hissetti. Rakip kaleye ender gidilen pozisyonlardan birinde Kenan golü buldu ancak Fransız hakem akıllara durgunluk veren "Faul" kararıyla Beşiktaş'ı oyuna dahil etmedi. Maçın ikinci devresinde gol sesi çıkmayınca ilk yarının sonundaki skorla bitti. Siyah-beyazlılar öyle bir gece yaşadı ki son 20 dakikada stoper ikilisi U19'un gençleri Serdar ve Berkay'dı. Beşiktaş belki kazanamadı ama birçok açıdan uzun yıllar hatırlayacağı bir geceyi geride bıraktı.
73. DAKİKADAN SONRA2. STOPER DE 18'LİK
Beşiktaş, dün akşam bir oyuncusunu daha kaybetti. Umut Meraş sakatlanarak 73. dakikada yerini 18 yaşındaki Berkay Vardar'a bıraktı. Bu dakikadan sonra stoper ikilisi U19'un gençleri Serdar (14 Şubat 2003) ve Berkay'a (14 Ocak 2003) kaldı. N'Sakala da sol beke geçti. Bu arada transferinin ardından Beşiktaş'ta 2. kez aynı talihsizliği yaşayan Umut'un durumunun ciddi olmadığı bildirildi.
MADDI KAYIP 5.6 MILYON EURO
Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Borussia Dortmund'dan sonra Ajax'a da yenilen Beşiktaş, önemli bir maddi gelirden oldu. Siyahbeyazlı ekip iki maçı kazansaydı 2.8 milyon Euro'dan toplam 5.6 milyon Euro'yu (Yaklaşık 58 milyon 82 bin TL) kasasına koyacaktı.
FRANSIZ HAKEM, BUZGİBİ GOLÜ VERMEDİ
BEŞIKTAŞ, sahada Ajax'ın yanı sıra hakemlerle de mücadele etmek zorunda kaldı. Siyah-beyazlılar, ikinci yarıda Kenan Karaman'la ağları havalandırdı. Ancakhakem BenoitBastien, Kenan'ınpozisyonda rakibinefaul yaptığıgerekçesiyle nizamigolü vermedi. Fransız hakem, tüm takdir haklarını da Ajax'tan yana kullandı.