Cyle Larin’in Beşiktaş’tan yeni sözleşme şartı ortaya çıktı! Menajerinden açıklama...

Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Cyle Larin'in yeni sözleşme şartı belli oldu. 26 yaşındaki Kanadalı forvetin menajeri Nick Mavromaras, oyuncunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
"LARİN BEŞİKTAŞ İÇİN ÖNEMLİ BİR OYUNCU"
A Spor'a konuşan menajer Mavromaras; "Larin'in ihtiyaçlarını karşılaşmak ve onu tatmin etmek Beşiktaş'ın yönetiminin elinde. Larin Beşiktaş için önemli bir oyuncu olduğunu geçtiğimiz maçlarda gösterdi.
Özellikle Ghezzal ile sonradan oyuna girdikleri Antalyaspor maçını çevirmeyi başardılar. Larin geçen sezon attığı gollerle Beşiktaş'ın iki kupayı kazanmasında ve ekonomik olarak kazanç elde ettiği Şampiyonlar Ligi'nde olmasında önemli rol oynadı."
SÖZLEŞME ŞARTI!
Larin Beşiktaş'ı seviyor. Aynı zamanda ilk 11'de oynayan diğer arkadaşlarına benzer finansal şartları bekliyor. Diğerleriyle benzer bir durum olursa sözleşme konusunda sorun olacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.
Cyle Larin Beşiktaş'ta kalacak mı? Menajerinden açıklama...
Cyle Larin, bu sezon Beşiktaş formasıyla 6 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
ŞAMPİYONLUKTA ÖNEMLİ PAY SAHİBİ OLDU!
26 yaşındaki Kanadalı golcü, geçen sezon ise 45 maçta 23 gol 6 asist yaparak çifte şampiyonlukta önemli rol oynadı.
MİLLİ TAKIMDA 11 MAÇTA 12 GOL!
Larin, 2021'de Kanada Milli Takımı'yla 11 maçta 12 gol atarak milli takımlarda bu yıl en çok gol atan oyuncuların başında geliyor.