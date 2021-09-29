Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Cyle Larin'in Beşiktaş'tan yeni sözleşme şartı ortaya çıktı! Menajerinden açıklama...
Giriş Tarihi: 29.9.2021 19:14 Son Güncelleme: 29.9.2021 19:25

Cyle Larin'in Beşiktaş'tan yeni sözleşme şartı ortaya çıktı! Menajerinden açıklama...

Cyle Larin’in Beşiktaş’tan yeni sözleşme şartı ortaya çıktı! Menajerinden açıklama...

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin'in yeni sözleşme şartı ortaya çıktı. 26 yaşındaki Kanadalı forvetin menajeri Nick Mavromaras, Larin'in Beşiktaş'taki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Cyle Larin'in yeni sözleşme şartı belli oldu. 26 yaşındaki Kanadalı forvetin menajeri Nick Mavromaras, oyuncunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"LARİN BEŞİKTAŞ İÇİN ÖNEMLİ BİR OYUNCU"

A Spor'a konuşan menajer Mavromaras; "Larin'in ihtiyaçlarını karşılaşmak ve onu tatmin etmek Beşiktaş'ın yönetiminin elinde. Larin Beşiktaş için önemli bir oyuncu olduğunu geçtiğimiz maçlarda gösterdi.

Özellikle Ghezzal ile sonradan oyuna girdikleri Antalyaspor maçını çevirmeyi başardılar. Larin geçen sezon attığı gollerle Beşiktaş'ın iki kupayı kazanmasında ve ekonomik olarak kazanç elde ettiği Şampiyonlar Ligi'nde olmasında önemli rol oynadı."

SÖZLEŞME ŞARTI!

Larin Beşiktaş'ı seviyor. Aynı zamanda ilk 11'de oynayan diğer arkadaşlarına benzer finansal şartları bekliyor. Diğerleriyle benzer bir durum olursa sözleşme konusunda sorun olacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Cyle Larin Beşiktaş'ta kalacak mı? Menajerinden açıklama...

Cyle Larin, bu sezon Beşiktaş formasıyla 6 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

ŞAMPİYONLUKTA ÖNEMLİ PAY SAHİBİ OLDU!

26 yaşındaki Kanadalı golcü, geçen sezon ise 45 maçta 23 gol 6 asist yaparak çifte şampiyonlukta önemli rol oynadı.

MİLLİ TAKIMDA 11 MAÇTA 12 GOL!

Larin, 2021'de Kanada Milli Takımı'yla 11 maçta 12 gol atarak milli takımlarda bu yıl en çok gol atan oyuncuların başında geliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yerli otomobil TOGG'un direksiyonuna geçen Aziz Sancar'ın ilk sorusu bakın ne oldu
Son dakika: Cüneyt Çakır'ın üzerine yürüdü! Milan-Atletico Madrid maçında şok görüntü
İŞKUR en az 5 bin TL maaşlı ilkokul mezunu KPSS şartsız personel ve memur alımı yapıyor: Ortaokul mezunu güncel İŞKUR personel alımı ilanları
Cristiano Ronaldo kariyer planını belirledi! Futbolu bıraktıktan sonra sürpriz karar…
Son dakika: Beşiktaş maçı sonrası usta yorumcudan dikkat çeken sözler! 'Kedinin fareyle oynadığı gibi...'
SON DAKİKA | Okullar kapanacak mı ve yüz yüze eğitim Ekim ayında bitecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son noktayı koydu!
Son Dakika Masterchef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 28 Eylül 2021 MasterChef dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı?
Son dakika haberi: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü yüz yüze eğitim için kritik rakamı paylaştı! Yüzde 92'nin üzerine çıktı
Hazal Kaya itiraflarıyla gündem oldu! ‘Şeker hastasıyım ama…’
Başkan Erdoğan duyurmuştu! Her ilde devreye alınacak: İşte yeni düzenlemenin detayları...
ARKADAŞINA GÖNDER
Cyle Larin'in Beşiktaş'tan yeni sözleşme şartı ortaya çıktı! Menajerinden açıklama...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA