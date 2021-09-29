DGS ek tercihler için geri sayım sürüyor. İlk aşamada herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar üniversitelerdeki boş kontenjanlara ve taban puanlarına göre yeniden tercihlerini tamamlayacak. Bu kapsamda "2021 DGS ek tercihler ne zaman başlıyor, tarihler belli oldu mu?" soruları da yanıt aramaya başladı. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerinin yakın zamanda başlaması bekleniyor. İşte detaylar ve son dakika gelişmeleri...