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Giriş Tarihi: 29.9.2021 13:26

Exxen LG TV uygulaması ne zaman gelecek? Exxen TV televizyona nasıl yüklenir, TV'den nasıl izlenir?

Exxen LG TV uygulaması ne zaman gelecek? Exxen TV televizyona nasıl yüklenir, TV’den nasıl izlenir?

Acun Ilıcalı’nın projesi Exxen uygulaması içerisinde bulunan programlar ve üyelik bilgileri merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi ve UEFA maçları devam ederken maçları canlı naklen yayından izlemek isteyenler Exxen LG TV uygulaması ne zaman gelecek, Exxen LG TV’ye nasıl indirilir sorusuna yanıt arıyor. Exxen LG TV uygulamasıyla HDMI kablosuyla telefonu veya bilgisayarı televizyona bağlama durumu da sona ermiş oluyor. Peki Exxen LG TV uygulaması ne zaman gelecek? Exxen TV televizyona nasıl yüklenir, TV'den nasıl izlenir?

Exxen LG TV uygulaması ile ilgili sorgulamalar şu sıralar binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Cep telefonunda, tablette, bilgisayarda ve akıllı tv'lerde uygulamayı açıp izleyebilirsiniz. Uygulamanın daha önceden bazı modellerde olmaması sorgulamaları da beraberinde getiriyordu. Diziler, canlı yayın maçları gibi pek çok programı online olarak izlemek isteyenler LG TV üzerinden detaylı bilgiye ulaşmaya çalışıyor. Peki Exxen LG TV uygulaması ne zaman gelecek? Exxen TV televizyona nasıl yüklenir, TV'den nasıl izlenir? İşte yanıtı…

EXXEN TELEVİZYONDAN İZLENİR Mİ?

EXXEN belirli ürünlerde Akıllı TV'lerde televizyondan izleme imkanı bulunuyor. Bu maraklar:Exxen Akıllı TV uygulaması şimdi Samsung, LG, Vestel, Arçelik, Beko, Grundig, Philips, Sunny, Regal, Toshiba, Altus, Onvo, Saba, Nordmende, Axen, Woon, Elton ve Hi-Level'da. Ayrıca Android TV uygulaması Apple TV, Mi Stick ve Mi Box'ta.

EXXEN LG TV UYGULAMASI NE ZAMAN GELECEK?

Exxen LG TV uygulaması yayınlandı, böylece HDMI kablosuyla telefonu veya bilgisayarı televizyona bağlama durumu da sona erdi.

Exxen akıllı TV uygulaması şu markalarla uyumlu:

Samsung

Vestel

Arçelik

Beko

Grundig

Philips

Sunny

Regal

Toshiba

Altus

Onvo

Saba

Nordmende

Axen

Woon

Hi-Level

Exxen, Nisan ayında kullanıma sunduğu akıllı televizyon uygulamasında Samsung televizyonları desteklemiyordu. Kullanıcıların isyan ettiği bu durum çözüme kavuştu. Ayrıca Mi Stick ve Mi Box desteği de getirildi. Listede TV markası LG'nin olmaması dikkatlerden kaçmadı. Exxen LG, PlayStation 4 ve PlayStation 5 platformlarını da desteklediğini açıkladı.

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Exxen LG TV uygulaması ne zaman gelecek? Exxen TV televizyona nasıl yüklenir, TV'den nasıl izlenir?
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