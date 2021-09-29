Exxen LG TV uygulaması ile ilgili sorgulamalar şu sıralar binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Cep telefonunda, tablette, bilgisayarda ve akıllı tv'lerde uygulamayı açıp izleyebilirsiniz. Uygulamanın daha önceden bazı modellerde olmaması sorgulamaları da beraberinde getiriyordu. Diziler, canlı yayın maçları gibi pek çok programı online olarak izlemek isteyenler LG TV üzerinden detaylı bilgiye ulaşmaya çalışıyor. Peki Exxen LG TV uygulaması ne zaman gelecek? Exxen TV televizyona nasıl yüklenir, TV'den nasıl izlenir? İşte yanıtı…