Exxen LG TV uygulaması ile ilgili sorgulamalar şu sıralar binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Cep telefonunda, tablette, bilgisayarda ve akıllı tv'lerde uygulamayı açıp izleyebilirsiniz. Uygulamanın daha önceden bazı modellerde olmaması sorgulamaları da beraberinde getiriyordu. Diziler, canlı yayın maçları gibi pek çok programı online olarak izlemek isteyenler LG TV üzerinden detaylı bilgiye ulaşmaya çalışıyor. Peki Exxen LG TV uygulaması ne zaman gelecek? Exxen TV televizyona nasıl yüklenir, TV'den nasıl izlenir? İşte yanıtı…
EXXEN belirli ürünlerde Akıllı TV'lerde televizyondan izleme imkanı bulunuyor. Bu maraklar:Exxen Akıllı TV uygulaması şimdi Samsung, LG, Vestel, Arçelik, Beko, Grundig, Philips, Sunny, Regal, Toshiba, Altus, Onvo, Saba, Nordmende, Axen, Woon, Elton ve Hi-Level'da. Ayrıca Android TV uygulaması Apple TV, Mi Stick ve Mi Box'ta.
Exxen LG TV uygulaması yayınlandı, böylece HDMI kablosuyla telefonu veya bilgisayarı televizyona bağlama durumu da sona erdi.
Exxen akıllı TV uygulaması şu markalarla uyumlu:
Samsung
Vestel
Arçelik
Beko
Grundig
Philips
Sunny
Regal
Toshiba
Altus
Onvo
Saba
Nordmende
Axen
Woon
Hi-Level
Exxen, Nisan ayında kullanıma sunduğu akıllı televizyon uygulamasında Samsung televizyonları desteklemiyordu. Kullanıcıların isyan ettiği bu durum çözüme kavuştu. Ayrıca Mi Stick ve Mi Box desteği de getirildi. Listede TV markası LG'nin olmaması dikkatlerden kaçmadı. Exxen LG, PlayStation 4 ve PlayStation 5 platformlarını da desteklediğini açıkladı.