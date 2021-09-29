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Giriş Tarihi: 29.9.2021 22:18 Son Güncelleme: 29.9.2021 22:19

Exxen üyelik nasıl alınır ve nereden izlenir? Exxen TV üyelik abonelik ücreti ne kadar, kaç para?

Exxen üyelik nasıl alınır ve nereden izlenir? Exxen TV üyelik abonelik ücreti ne kadar, kaç para?

Exxen üyelik nasıl alınır ve ücreti ne kadar soruları, günün en çok araştırılan konuları arasında öne çıkıyor. Şampiyonlar Ligi ve UEFA maçlarının Exxen TV'de izlenmesi nedeniyle Exxelik üyelik alma işlemi hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Özellikle, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçları nedeniyle Exxen TV üyeliği nasıl alınır, fiyatı kaç para ve nereden izlenir gibi sorular futbolseverler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Peki, Exxen üyelik nasıl alınır ve ücreti kaç lira? İşte, Exxen üyelik alma ekranı ve Exxen TV Spor üyeliği fiyatı

Exxen TV üyelik alma işlemi hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Bİlindiği gibi, Şampiyonlar Ligi ve UEFA maçları şifreli olarak Exxen'de canlı yayınlanıyor. Bu noktada, Exxen üyeliği nasıl alınır ve kaç para sorularının yanıtları merak konusu oldu.

EXXEN TV ÜYELİK ALMA

Şampiyonlar Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçlar, belirli bir ücret ödenerek Exxen TV üzerinden izlenebiliyor. Peki, Exxen üyeliği nasıl alınır, fiyatı kaç para?

İşte, adım adım Exxen üyelik alma işlemi ve Exxen TV üyelik ücreti hakkında bilgiler

Exxen açıldı! EXXEN üyelik ücreti ne kadar, kaç TL? Acun’un yeni dizi ve içerik platformu için abonelik işlemi

EXXEN ÜYELİK NASIL ALINIR?

Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.

Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.

Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.

Exxen açıldı! EXXEN üyelik ücreti ne kadar, kaç TL? Acun’un yeni dizi ve içerik platformu için abonelik işlemi

EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.

https://www.exxen.com/tr

EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ İÇİN İKİ FARKLI OPSİYON

Acun'un "Çok iddialı bir platformla geliyoruz" diyerek detaylarını duyurduğu Exxen platformu 1 Ocak'ta açılmıştı. İşte Üyelik ücreti, diziler ve üyelik seçenekleri...

EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen'de iki farklı üyelik seçeneği bulunuyor. Reklamlı olarak içerikleri izlemek için üyelik ücreti aylık 9.90 iken, reklamsız olarak içeriklere erişebileceğiniz üyelik seçeneği 19.90 TL. Spor paketi ise aylık 24.90 TL şeklinde fiyatlanıyor.

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Exxen üyelik nasıl alınır ve nereden izlenir? Exxen TV üyelik abonelik ücreti ne kadar, kaç para?
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