Fenerbahçe Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda mı yayınlanacak?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi macerasına kaldığı yerden devam ediyor. D Grubu'ndaki ilk maçında Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı kanaryalar, Kadıköy'de Yunan ekibi Olympiakos'u devirerek üç puanı almak istiyor. Zorlu geçmesi beklenen mücadeleye az bir süre kala, Fenerbahçe Olimpiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına yanıt aranmaya başlandı.

FENERBAHÇE OLYMPIAKOS MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Olympiakos arasındaki UEFA maçının canlı yayın kanalı, tarihi ve saati belli oldu. Fenerbahçe'nin maçı 30 Eylül 2021 Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak. Peki, Fenerbahçe Olympiakos maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

İşte, UEFA FB maçı canlı yayın kanalı ve diğer bilgiler;