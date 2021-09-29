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Giriş Tarihi: 29.9.2021 22:55

Fenerbahçe Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda mı yayınlanacak?

Fenerbahçe Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda mı yayınlanacak?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ikinci maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Yunan ekibi Olympiakos'u kendi sahasında ağırlayacak. Gruptaki ilk maçında Frankfurt ile berabere kalan kanaryalar, taraftarları önünde bu kez 3 puanı hedefliyor. Zorlu geçmesi beklenen UEFA maçına az bir süre kala, Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi konularıyla ilgili araştırmalar artış gösterdi. Edinilen bilgiye göre, Fenerbahçe Olympiakos maçı şifreli olarak yayınlanacak. Peki, Fenerbahçe Olimpiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, FB maçı hakkında detaylar

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi macerasına kaldığı yerden devam ediyor. D Grubu'ndaki ilk maçında Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı kanaryalar, Kadıköy'de Yunan ekibi Olympiakos'u devirerek üç puanı almak istiyor. Zorlu geçmesi beklenen mücadeleye az bir süre kala, Fenerbahçe Olimpiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına yanıt aranmaya başlandı.

FENERBAHÇE OLYMPIAKOS MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Olympiakos arasındaki UEFA maçının canlı yayın kanalı, tarihi ve saati belli oldu. Fenerbahçe'nin maçı 30 Eylül 2021 Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak. Peki, Fenerbahçe Olympiakos maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

İşte, UEFA FB maçı canlı yayın kanalı ve diğer bilgiler;

FENERBAHÇE'NİN MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe ile Olimpiakos arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, 30 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak. Mücadele, saat 19.45'de başlayacak.

Fenerbahçe maçı, Exxen platformundan canlı yayınlanacak ve şifreli olacak.

FENERBAHÇE-OLYMPİAKOS MAÇINI İSPANYOL HAKEM ALEJANDRO HERNANDEZ YÖNETECEK

UEFA'nın açıklamasına göre, Ülker Stadyumu'nda 30 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Teodoro Sobrino yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cesar Soto Grado olacak.

Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Olympiakos maçı şifresiz mi yayınlanacak?

FENERBAHÇE'DE OLYMPİAKOS HAZIRLIKLARI TAMAM

Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yarın oynayacağı UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Saat 18.00'de ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasının ardından çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı lacivertli ekipte sakatlıklarını atlatan ancak takımla çalışamalarda yer almayan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare ve Jose Sosa'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Marcel Tisserand karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca UEFA listesinde yer almanaya Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da maçta görev alamayacak.

Bu antrenmanla Olympiakos maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertli ekip, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

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Fenerbahçe Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda mı yayınlanacak?
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