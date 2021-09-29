Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi macerasına devam ediyor. D Grubu'ndaki ilk maçında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Kadıköy'de Olympiakos'u devirerek üç puanı hanesine yazdırmak istiyor. Zorlu geçmesine kesin gözü ile bakılan mücadeleye az bir süre kala, Fenerbahçe Olimpiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı.
Fenerbahçe ile Olympiakos arasındaki UEFA maçının canlı yayın kanalı, tarihi ve saati belli oldu. Fenerbahçe'nin maçı 30 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak ve mücadele saat 19.45'de başlayacak. Peki, Fenerbahçe Olympiakos maçı hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi?
İşte, FB UEFA maçı hakkında son bilgiler
Fenerbahçe ile Olimpiakos arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, 30 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak. Mücadele, saat 19.45'de başlayacak.
Fenerbahçe maçı, Exxen platformundan canlı yayınlanacak ve şifreli olacak.
UEFA'nın açıklamasına göre, Ülker Stadyumu'nda 30 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Teodoro Sobrino yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cesar Soto Grado olacak.
FENERBAHÇE, OLYMPİAKOS MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Atakaş Hatayspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.
Diğer futbolcuların ise ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynadığı aktarıldı.
İrfan Can Kahveci'nin takımdan ayrı saha çalışmalarına başladığı, Nazım Sangare ve Jose Sosa'nın da takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.