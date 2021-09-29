Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'nin UEFA maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Avrupa Ligi Fenerbahçe Olympiakos maçı şifresiz mi yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 29.9.2021 08:14 Son Güncelleme: 29.9.2021 08:14

Fenerbahçe'nin UEFA maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Avrupa Ligi Fenerbahçe Olympiakos maçı şifresiz mi yayınlanacak?

Fenerbahçe’nin UEFA maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Avrupa Ligi Fenerbahçe Olympiakos maçı şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, D Grubu'ndaki ikinci maçında Olympiakos'u evinde ağırlamaya hazırlanıyor. Gruptaki ilk maçında berabere kalan kanaryalar, taraftarları önünde bu kez 3 puanı istiyor. Zorlu geçmesi beklnenen mücadeleye az bir süre kala, Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Fenerbahçe Olympiakos maçı canlı yayın kanalı belli oldu! Peki, Fenerbahçe Olimpiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte detaylar

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi macerasına devam ediyor. D Grubu'ndaki ilk maçında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Kadıköy'de Olympiakos'u devirerek üç puanı hanesine yazdırmak istiyor. Zorlu geçmesine kesin gözü ile bakılan mücadeleye az bir süre kala, Fenerbahçe Olimpiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı.

FENERBAHÇE OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Olympiakos arasındaki UEFA maçının canlı yayın kanalı, tarihi ve saati belli oldu. Fenerbahçe'nin maçı 30 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak ve mücadele saat 19.45'de başlayacak. Peki, Fenerbahçe Olympiakos maçı hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi?

İşte, FB UEFA maçı hakkında son bilgiler

FENERBAHÇE'NİN MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe ile Olimpiakos arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, 30 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak. Mücadele, saat 19.45'de başlayacak.

Fenerbahçe maçı, Exxen platformundan canlı yayınlanacak ve şifreli olacak.

FENERBAHÇE-OLYMPİAKOS MAÇINI İSPANYOL HAKEM ALEJANDRO HERNANDEZ YÖNETECEK

UEFA'nın açıklamasına göre, Ülker Stadyumu'nda 30 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Teodoro Sobrino yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cesar Soto Grado olacak.

FENERBAHÇE, OLYMPİAKOS MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Atakaş Hatayspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynadığı aktarıldı.

İrfan Can Kahveci'nin takımdan ayrı saha çalışmalarına başladığı, Nazım Sangare ve Jose Sosa'nın da takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yerli otomobil TOGG'un direksiyonuna geçen Aziz Sancar bakın ne sordu!
SON DAKİKA | Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son noktayı koydu!
Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo kariyer planını belirledi! Futbolu bıraktıktan sonra sürpriz karar…
Alçaklığın ödülü! Türkiye'nin yerli ve milli projelerini bakın ne karşılığında satmış...
İŞKUR en az 5 bin TL maaşlı ilkokul mezunu KPSS şartsız personel ve memur alımı: İlkokul mezunu güncel İŞKUR personel alımı ilanları
Son Dakika Masterchef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 28 Eylül 2021 MasterChef dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kabine Toplantısı kararları açıklandı! Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları 27 Eylül 2021
Biontech mi Sinovac mı? İki aşının karşılaştırmalı araştırma sonuçları açıklandı
Son dakika: Eksik Beşiktaş Ajax'a dayanamadı! 1 direk ve 1 iptal edilen gol...
Fransız hakemden skandal karar! Beşiktaş yedek kulübesi çılgına döndü...
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'nin UEFA maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Avrupa Ligi Fenerbahçe Olympiakos maçı şifresiz mi yayınlanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA