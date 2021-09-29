Fransız hakem buz gibi golü vermedi

Beşiktaş sahada Ajax'ın yanı sıra hakemlerle de mücadele etmek zorunda kaldı. Siyah-beyazlılar, ikinci yarıda Kenan Karaman'la ağları havalandırdı. Ancak hakem Benoit Bastien, Kenan'ın pozisyonda rakibine faul yaptığı gerekçesiyle nizami golü vermedi. Fransız hakem, tüm takdir haklarını da Ajax'tan yana kullandı.

MADDİ KAYIP 5.6 MİLYON EURO

Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Borussia Dortmund'dan sonra Ajax'a da yenilen Beşiktaş, önemli bir maddi gelirden oldu. Siyahbeyazlı ekip iki maçı kazansaydı 2.8 milyon Euro'dan toplam 5.6 milyon Euro'yu (Yaklaşık 58 milyon 82 bin TL) kasasına koyacaktı.

3 SOL BEK İLE BAŞLADILAR

Kartal, Ajax maçına 11 eksikle çıkarken teknik direktör Sergen Yalçın da elindeki tüm imkânları en iyi planlama için kullandı. 3 sol bekine de görev veren Yalçın'ın, yedek kulübesinde ise savunma oyuncusu kalmadı. Fabrice N'Sakala stoperde görev alırken, sol bekte Umut Meraş, sol kanatta ise Rıdvan Yılmaz oynadı. Yalçın, Kenan Karaman'ı sağ kanada yerleştirirken merkezde ise Can Bozdoğan'ı tercih etti.

73. DAKİKADAN SONRA İKİ STOPER DE 18'LİK

Beşiktaş, dün akşam bir oyuncusunu daha kaybetti. Umut Meraş sakatlanarak 73. dakikada yerini 18 yaşındaki Berkay Vardar'a bıraktı. Bu dakikadan sonra stoper ikilisi U19'un gençleri Serdar (14 Şubat 2003) ve Berkay'a (14 Ocak 2003) kaldı. N'Sakala da sol beke geçti. Bu arada transferinin ardından Beşiktaş'ta 2. kez aynı talihsizliği yaşayan Umut'un durumunun ciddi olmadığı bildirildi.

HALLER TARİHE GEÇTİ

Ajax'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Sebastien Haller, Şampiyonlar Ligi tarihine adını yazdırdı. Sporting karşılaşmasında 4 kez ağları sarsan 27 yaşındaki forvet, Beşiktaş'ın da filelerini havalandırıp, Devler Ligi'nde çıktığı ilk 2 maçta 5 gol atan ilk futbolcu oldu.