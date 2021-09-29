Galatasaray'ın UEFA maçı ne zaman oynanacak, Marsilya Galatasaray maçı hangi kanalda soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Gruptaki ilk maçında Lazio'yu mağlup etmeyi başaran temsilcimiz, Fransa deplasmanına konuk olacak. Ligdeki son maçında iyi bir geri dönüşe imza atarak kazanmayı başaran Galatasaray'da moraller yerinde. Aslan Fransa deplasmanından da galibiyet ile ayrılıp grupta iki de iki yapmak istiyor. Peki, Galatasaray'ın UEFA maçı ne zaman oynanacak? UEFA Avrupa Ligi Marsilya Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

MARSİLYA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Avrupa Ligi serüvenine iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, gruptaki ilk maçında Marsilya'yı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Galatasaray zorlu Fransa deplasmanından da galibiyet ile ayrılıp gruptaki avantajını sürdürmek istiyor.

İşte UEFA Avrupa Ligi Galatasaray maçı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler;