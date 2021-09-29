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Giriş Tarihi: 29.9.2021 11:30

Galatasaray’ın UEFA maçı ne zaman oynanacak? UEFA Avrupa Ligi Marsilya Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

Galatasaray’ın UEFA maçı ne zaman oynanacak? UEFA Avrupa Ligi Marsilya Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi Marsilya Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Gruptaki ilk maçında Lazio’yu devirerek üç puanla başlayan Galatasaray, ikinci maçında Fransa deplasmanına gidiyor. Fatih Terim ve öğrencilerinin mutlak hedefi karşılaşmadan 3 puan çıkararak grupta 2 de 2 yapmak. Öte yandan mücadele canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler, Galatasaray’ın UEFA maçı ne zaman oynanacak ve UEFA Avrupa Ligi Marsilya Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi sorularına yanıt arıyor. Gelen son dakika bilgisine göre Galatasaray’ın UEFA maçı yayın kanalı belli oldu. Peki, Galatasaray’ın UEFA maçı ne zaman oynanacak? Marsilya Galatasaray hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar;

Galatasaray'ın UEFA maçı ne zaman oynanacak, Marsilya Galatasaray maçı hangi kanalda soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Gruptaki ilk maçında Lazio'yu mağlup etmeyi başaran temsilcimiz, Fransa deplasmanına konuk olacak. Ligdeki son maçında iyi bir geri dönüşe imza atarak kazanmayı başaran Galatasaray'da moraller yerinde. Aslan Fransa deplasmanından da galibiyet ile ayrılıp grupta iki de iki yapmak istiyor. Peki, Galatasaray'ın UEFA maçı ne zaman oynanacak? UEFA Avrupa Ligi Marsilya Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

MARSİLYA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Avrupa Ligi serüvenine iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, gruptaki ilk maçında Marsilya'yı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Galatasaray zorlu Fransa deplasmanından da galibiyet ile ayrılıp gruptaki avantajını sürdürmek istiyor.

İşte UEFA Avrupa Ligi Galatasaray maçı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler;

GALATASARAY UEFA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Marsilya - Galatasaray maçında ilk düdük 30 Eylül 2021 Perşembe günü saat 22:00'da çalacak. Mücadele Exxen platformu ekranlarından naklen yayınlanacak.

FATİH TERİM YÖNETİMİNDE 89. MAÇ!

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında yarın deplasmanda Fransa'nın Olimpik Marsilya takımı ile karşılaşacak Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 89. müsabakasına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımın başında önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.

Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 88 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, 35 galibiyet, 19 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 121 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 131 gol gördü.

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Fatih Terim yönetiminde sergilediği performans şöyle:

- "KUPA 2"DE GALİBİYET SAYISINDA ÖNDE

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde "Kupa 2"de çıktığı 21 müsabakada sadece 3 kez mağlup oldu.

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde Terim yönetiminde 21 maç yapan sarı-kırmızılılar, bu müsabakaların 10'unu kazanırken 8'inde ise berabere kaldı.

Terim'in öğrencileri, futbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 33 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 21 gol gördü.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Muslera

Yedlin

Aanholt

Marcao

Nelsson

Berkan Kutlu

Alexandru Cicaldau

Morutan

Kerem

Feghouli

Halil Dervişoğlu

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Galatasaray’ın UEFA maçı ne zaman oynanacak? UEFA Avrupa Ligi Marsilya Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?
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